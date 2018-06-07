ЧМ-2018: Глава ФФУ против показа в Украине, но смотреть будет

Андрей Павелко (фото - ua.tribuna.com)

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Андрей Павелко сказал, что трансляция финала ЧМ по футболу - это популяризация страны-агрессора

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Народный депутат от фракции БПП и президент Федерации футбола Андрей Павелко заявил, что против трансляции в Украине чемпионата мира, который пройдет в РФ. Об этом он сказал на пресс-конференции 6 июня, передает Tribuna.com.

"Лично моя позиция – я бы не показывал ЧМ. Это популяризация страны-агрессора. ФФУ отказалась от квоты билетов и аккредитаций", - сказал он.

Однако Павелко уточнил, что будет смотреть матчи, но на иностранных каналах, "чтобы быть в курсе событий".

"Я обязан быть в курсе, в том числе, потому что являюсь членом Дисциплинарного комитета ФИФА", - объяснил он.

Павелко отметил, что из официальной делегации ФФУ на чемпионат в РФ никто не поедет, а "представлять Украину будет уполномоченный из посольства Украины в России".

Он выразил надежду, что все вернутся "живыми и здоровыми" после чемпионата в России, но "лучше туда не ехать".

16 февраля сообщалось, что Чемпионат мира-2018 по футболу, который пройдет в России, будет транслировать телеканал Интер.

12 января Зураб Аласания заявил, что Национальная общественная телерадиокомпания не будет транслировать матчи Чемпионата мира по футболу.

Финальный турнир мирового футбольного первенства пройдет 14 июня - 15 июля 2018 года в 11 городах РФ.