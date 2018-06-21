ЧМ-2018: хорватам в РФ предложили "сербохорватский" язык

Фото: скриншот видео

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Со времен распада Югославии сербохорватский язык не используется

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Хорватская футбольная ассоциация возмущена размещением в конференц-залах чемпионата мира в РФ щитов, надписи на которых предлагают представителям СМИ синхронный перевод на сербохорватский язык. Об этом сообщает В92.

В связи с этим Хорватская футбольная ассоциация выразила "острые возражения" Международной федерации футбола (ФИФА).

"После того, как фоторепортеров попросили покинуть зал, перед ним я увидел надпись, и был потрясен. Как бы россияне отнеслись к тому, что их язык назвали украинско-российским? Украинцам это тоже бы не понравилось", - сказал хорватский журналист.

Фото: скриншот

Он добавил, что после жалоб организаторы турнира признали ошибку и удалили надпись.

Отметим, со времен распада Югославии сербохорватский язык не используется. В Сербии есть сербский язык, в Хорватии - хорватский.

В Москве суд оштрафовал украинского болельщика, который выбежал на поле во время матча Россия-Саудовская Аравия на чемпионате мира по футболу.