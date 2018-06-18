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18.06.2018, 16:39

ЧМ-2018: ликующие мексиканские болельщики вызвали "землетрясение"

ЧМ-2018: ликующие мексиканские болельщики вызвали "землетрясение" - Фото
Фото: instagram.com/mexico_capital

Земные толчки были зарегистрированы в двух точках Мехико спустя семь секунд после гола, забитого мексиканцем Ирвингом Лосано в ворота сборной Германии

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В столице Мексики футбольные болельщики настолько сильно радовались голу, который их сборная забила команде Германии на чемпионате мира, что своими прыжками спровоцировали подземные толчки, зафиксированные высокочувствительными сейсмографами. Об этом сообщает Reuters.

В воскресенье, 17 июня, на московском стадионе Лужники сборная Мексики сенсационно обыграла немцев, действующих чемпионов мира, со счетом 1:0. Мяч в ворота бундестим на 35-й минуте поединка забил Ирвинг Лосано.

Как сообщили в мексиканском Институте геологических и атмосферных исследований, спустя семь секунд после гола в двух точках Мехико были зарегистрированы толчки земной поверхности, причиной которых стали радостные прыжки болельщиков. Сейсмологи назвали эти толчки "искусственным землетрясением".

18 июня 2018 года в Японии произошло землетрясение магнитудой 6,1, его жертвами стали три человека.

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Теги: футбол, землетрясение, чм-2018, чм-2018 по футболу, матч мексика-германия
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