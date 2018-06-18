ЧМ-2018: ликующие мексиканские болельщики вызвали "землетрясение"

В столице Мексики футбольные болельщики настолько сильно радовались голу, который их сборная забила команде Германии на чемпионате мира, что своими прыжками спровоцировали подземные толчки, зафиксированные высокочувствительными сейсмографами. Об этом сообщает Reuters.
В воскресенье, 17 июня, на московском стадионе Лужники сборная Мексики сенсационно обыграла немцев, действующих чемпионов мира, со счетом 1:0. Мяч в ворота бундестим на 35-й минуте поединка забил Ирвинг Лосано.
Как сообщили в мексиканском Институте геологических и атмосферных исследований, спустя семь секунд после гола в двух точках Мехико были зарегистрированы толчки земной поверхности, причиной которых стали радостные прыжки болельщиков. Сейсмологи назвали эти толчки "искусственным землетрясением".
#Sismo artificial en la Ciudad de México por celebración de gol de la selección mexicana durante el partido contra Alemania en el Mundial de Rusia 2018.— SIMMSA (@SIMMSAmex) 17 червня 2018 р.
Conoce cómo sucedió en nuestra nota de blog:https://t.co/B7GiWyX3ek pic.twitter.com/4flDw2cfux
18 июня 2018 года в Японии произошло землетрясение магнитудой 6,1, его жертвами стали три человека.