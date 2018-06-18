ЧМ-2018: ликующие мексиканские болельщики вызвали "землетрясение"

Фото: instagram.com/mexico_capital

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Земные толчки были зарегистрированы в двух точках Мехико спустя семь секунд после гола, забитого мексиканцем Ирвингом Лосано в ворота сборной Германии

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В столице Мексики футбольные болельщики настолько сильно радовались голу, который их сборная забила команде Германии на чемпионате мира, что своими прыжками спровоцировали подземные толчки, зафиксированные высокочувствительными сейсмографами. Об этом сообщает Reuters.

В воскресенье, 17 июня, на московском стадионе Лужники сборная Мексики сенсационно обыграла немцев, действующих чемпионов мира, со счетом 1:0. Мяч в ворота бундестим на 35-й минуте поединка забил Ирвинг Лосано.

Как сообщили в мексиканском Институте геологических и атмосферных исследований, спустя семь секунд после гола в двух точках Мехико были зарегистрированы толчки земной поверхности, причиной которых стали радостные прыжки болельщиков. Сейсмологи назвали эти толчки "искусственным землетрясением".

#Sismo artificial en la Ciudad de México por celebración de gol de la selección mexicana durante el partido contra Alemania en el Mundial de Rusia 2018.



Conoce cómo sucedió en nuestra nota de blog:https://t.co/B7GiWyX3ek pic.twitter.com/4flDw2cfux — SIMMSA (@SIMMSAmex) 17 червня 2018 р.

18 июня 2018 года в Японии произошло землетрясение магнитудой 6,1, его жертвами стали три человека.