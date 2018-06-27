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27.06.2018, 06:36

ЧМ-2018: Марадона попал в больницу

ЧМ-2018: Марадона попал в больницу - Фото
Диего Армандо Марадона (фото - gettyimages.com)

Диего Марадона был госпитализирован после матча Аргентина-Нигерия

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Легендарный футболист Диего Армандо Марадона был госпитализирован после футбольного матча чемпионата мира, в котором Аргентина обыграла Нигерию. Об этом сообщает The Independent.

Марадона не смог самостоятельно покинуть стадион в связи с пониженным давлением, был доставлен в больницу

На данный момент его состояние оценивается как стабильное.

Марадона в свое время играл на позициях атакующего полузащитника и нападающего в клубах Архентинос Хуниорс, Бока Хуниорс, Барселона, Наполи, Севилья и Ньюэллс Олд Бойз. Провел 91 матч и забил 34 гола в составе сборной Аргентины. Чемпион мира 1986 года (лучший игрок), вице-чемпион 1990 года, участник четырех чемпионатов мира. Лучший футболист XX века по голосованию на официальном сайте ФИФА.

Спортивная карьера Марадоны пошла под откос из-за наркотической зависимости.

26 июня 2018 года сборная Аргентины одержала победу над командой из Нигерии в заключительном матче группы D на ЧМ-2018 и вышла в 1/8 финала турнира, где встретится с Францией.

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Теги: чм-2018, диего марадона
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