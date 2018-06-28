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28.06.2018, 19:59

ЧМ-2018: определились последние два участника плей-офф

ЧМ-2018: определились последние два участника плей-офф - Фото
Фото: Fifa World Cup

Последними определившимися игроками 1/8 финала стали Япония и Колумбия

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Последними участниками 1/8 финала чемпионата мира по футболу стали сборные Японии и Колумбии.

Колумбийцы выиграли в матче против сборной Сенегала и, благодаря этому, сразу вышли в плей-офф с первого места в своей группе вне зависимости от исхода параллельного матча. 

Японцы потерпели минимальное поражение со счетом 0:1 в матче против поляков и вышли в 1/8 со второго места в группе. У Польши не было шансов на выход из группы и, несмотря на победу, они заняли последнее место. 

С завтрашнего дня, 30 июня, на чемпионате мира по футболу начинается игра на вылет. В групповом раунде из каждой группы вышло по две команды. В 1/8 сыграют также сборные Франции, Аргентины, Уругвая, Португалии, Испании, России, Хорватии, Дании, Бразилии, Мексики, Швеции и Швейцарии. 

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Теги: япония, чм-2018, Колумбия, плей-офф
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