ЧМ-2018: определились последние два участника плей-офф

Фото: Fifa World Cup

commenthover

Последними определившимися игроками 1/8 финала стали Япония и Колумбия

Реклама

Реклама

Последними участниками 1/8 финала чемпионата мира по футболу стали сборные Японии и Колумбии.

Колумбийцы выиграли в матче против сборной Сенегала и, благодаря этому, сразу вышли в плей-офф с первого места в своей группе вне зависимости от исхода параллельного матча.

Японцы потерпели минимальное поражение со счетом 0:1 в матче против поляков и вышли в 1/8 со второго места в группе. У Польши не было шансов на выход из группы и, несмотря на победу, они заняли последнее место.

С завтрашнего дня, 30 июня, на чемпионате мира по футболу начинается игра на вылет. В групповом раунде из каждой группы вышло по две команды. В 1/8 сыграют также сборные Франции, Аргентины, Уругвая, Португалии, Испании, России, Хорватии, Дании, Бразилии, Мексики, Швеции и Швейцарии.

Читайте также - ЧМ-2018: расписание чемпионата мира по футболу