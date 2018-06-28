ЧМ-2018: определились последние два участника плей-офф

Последними участниками 1/8 финала чемпионата мира по футболу стали сборные Японии и Колумбии.
Колумбийцы выиграли в матче против сборной Сенегала и, благодаря этому, сразу вышли в плей-офф с первого места в своей группе вне зависимости от исхода параллельного матча.
Японцы потерпели минимальное поражение со счетом 0:1 в матче против поляков и вышли в 1/8 со второго места в группе. У Польши не было шансов на выход из группы и, несмотря на победу, они заняли последнее место.
С завтрашнего дня, 30 июня, на чемпионате мира по футболу начинается игра на вылет. В групповом раунде из каждой группы вышло по две команды. В 1/8 сыграют также сборные Франции, Аргентины, Уругвая, Португалии, Испании, России, Хорватии, Дании, Бразилии, Мексики, Швеции и Швейцарии.
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