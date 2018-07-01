Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
Подписка на эксклюзив
Боты:
УКР
30.57
26.19
Новости
Бизнес
Финансы
Спецпроекты
Пресс-центр
01.07.2018, 10:00
ЧМ-2018: расписание и результаты на 1 июля
commenthover
Фото: пресс-служба чемпионата
commenthover
Расписание и результаты игрового дня чемпионата мира 2018 на 30 июня смотрите на портале ЛІГА.net
Реклама
Реклама
Сегодня в 1/8 чемпионата мира по футболу сыграют:
17:00 - Испания-Россия;
21:00 - Хорватия-Дания.
Читайте также -
ЧМ-2018: расписание матчей плей-офф
Читайте также
"Реал Мадрид" - "Ливерпуль": финал Лиги чемпионов онлайн
26.05.2018
Триумф на Паралимпиаде: как это было и сколько заплатят чемпионам
19.09.2016
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в
Twitter
,
Facebook
,
Инстаграмм
: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
commenthover
Отправить:
Распечатать:
Теги:
спорт
,
футбол
,
чм-2018
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Спорт
ЧМ-2018: расписание матчей плей-офф
Спорт
ЧМ-2018: Расписание и результаты на 30 июня
Загрузка...
Реклама
Реклама
Популярное
Читаемые
Война России против Украины: хроника за июнь
37823
Киевстар запускает LTE-1800 с первого июля
ЛІГА.Бизнес
21835
Чернигов затопило: машины под водой и люди на лодках
8075
"Коварно подстрелил снайпер": детали гибели военных у Пивденного
6143
В России школьникам выдали грамоты с символикой Украины: фото
5654
Реклама
Все эксклюзивные материалы в открытом доступе
Подписаться
Реклама
CПЕЦПРОЕКТЫ
Люди
Сергей Ребров: Без конкуренции в бизнесе и футболе делать нечего
Люди
Реклама
Последние новости
ЧМ-2018: расписание и результаты на 1 июля
10:00
ЧМ-2018: расписание матчей плей-офф
09:00
Австрия приняла председательство в Совете Евросоюза
08:30
В Польше говорят, что не подписывали соглашение по беженцам
07:55
В Киеве сегодня прогнозируется ураганный ветер
07:20
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году