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07.07.2018, 09:50
ЧМ-2018: расписание и результаты на 7 июля
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Фото: пресс-служба чемпионата
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Расписание и результаты игрового дня чемпионата мира 2018 на 30 июня смотрите на портале ЛІГА.net
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Сегодня в 1/4 чемпионата мира по футболу сыграют:
17:00 - Швеция-Англия;
21:00 - Россия-Хорватия.
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