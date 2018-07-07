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07.07.2018, 09:50

ЧМ-2018: расписание и результаты на 7 июля

ЧМ-2018: расписание и результаты на 7 июля - Фото
Фото: пресс-служба чемпионата

Расписание и результаты игрового дня чемпионата мира 2018 на 30 июня смотрите на портале ЛІГА.net

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Сегодня в 1/4 чемпионата мира по футболу сыграют:

17:00 - Швеция-Англия;

21:00 - Россия-Хорватия.


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Теги: чм-2018, футбол, спорт
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