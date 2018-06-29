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29.06.2018, 18:00

ЧМ-2018: Расписание матчей плей-офф

ЧМ-2018: Расписание матчей плей-офф - Фото
Фото: пресс-служба чемпионата

Расписание матчей, результаты и турнирная сетка. Все главные события ЧМ-2018 смотрите на портале ЛІГА.net

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С завтрашнего дня, 30 июня, на чемпионате мира по футболу начинается игра на вылет. В групповом раунде из каждой группы вышло по две команды.

Календарь матчей ЧМ-2018:

1/8 финала

30 июня - 17:00: Франция (С1) – Аргентина (D2) (матч №49)

30 июня - 21:00: Уругвай (А1) – Португалия (D2) (матч №50)

1 июля - 17:00: Испания (B1) – Россия (А2) (матч №51)

1 июля - 21:00 Хорватия (D1) – Дания (C2) (матч №52)

2 июля - 17:00: Бразилия (E1) – Мексика (F2) (матч №53)

2 июля - 21:00: Бельгия (G1) - Япония (H2) (матч №54)

3 июля - 17:00: Швеция (F1) – Швейцария (E2) (матч №55)

3 июля - 21:00: Англия (G2) - Колумбия (H1) (матч №56)

1/4 финала

6 июля - 17:00: победитель матча № 49 — победитель матча № 50 (матч № 57)

6 июля - 21:00: победитель матча № 53 — победитель матча № 54 (матч № 58)

7 июля - 17:00: победитель матча № 55 — победитель матча № 56 (матч № 59)

7 июля - 21:00: победитель матча № 51 — победитель матча № 52 (матч № 60)

1/2 финала

10 июля - 21:00: победитель матча № 57 — победитель матча № 58

11 июля - 21:00: победитель матча № 59 — победитель матча № 60

Матч за третье место чемпионата пройдет 14 июля в 17:00, а финальный матч состоится 15 июля в 18:00.

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Теги: чм-2018
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