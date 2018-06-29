ЧМ-2018: Расписание матчей плей-офф

С завтрашнего дня, 30 июня, на чемпионате мира по футболу начинается игра на вылет. В групповом раунде из каждой группы вышло по две команды.
Календарь матчей ЧМ-2018:
1/8 финала
30 июня - 17:00: Франция (С1) – Аргентина (D2) (матч №49)
30 июня - 21:00: Уругвай (А1) – Португалия (D2) (матч №50)
1 июля - 17:00: Испания (B1) – Россия (А2) (матч №51)
1 июля - 21:00 Хорватия (D1) – Дания (C2) (матч №52)
2 июля - 17:00: Бразилия (E1) – Мексика (F2) (матч №53)
2 июля - 21:00: Бельгия (G1) - Япония (H2) (матч №54)
3 июля - 17:00: Швеция (F1) – Швейцария (E2) (матч №55)
3 июля - 21:00: Англия (G2) - Колумбия (H1) (матч №56)
1/4 финала
6 июля - 17:00: победитель матча № 49 — победитель матча № 50 (матч № 57)
6 июля - 21:00: победитель матча № 53 — победитель матча № 54 (матч № 58)
7 июля - 17:00: победитель матча № 55 — победитель матча № 56 (матч № 59)
7 июля - 21:00: победитель матча № 51 — победитель матча № 52 (матч № 60)
1/2 финала
10 июля - 21:00: победитель матча № 57 — победитель матча № 58
11 июля - 21:00: победитель матча № 59 — победитель матча № 60
Матч за третье место чемпионата пройдет 14 июля в 17:00, а финальный матч состоится 15 июля в 18:00.