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14.06.2018, 20:05

ЧМ-2018: Россия выиграла у Саудовской Аравии со счетом 5:0

ЧМ-2018: Россия выиграла у Саудовской Аравии со счетом 5:0 - Фото
Фото: Facebook сборной России

В первом матче чемпионата мира по футболу страна-агрессор выиграла у сборной Саудовской Аравии со счетом 5:0

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Сегодня, 14 июня, в Москве состоялся первый матч чемпионата мира по футболу, в котором сборная России обыграла сборную Саудовской Аравии.

Первый угловой заработали хозяева турнира. На четвертой минуте Юрий Жирков подал на ближнюю штангу, но игрок Саудовской Аравии вынес мяч. Хозяева же и открыли счет в матче - на 12 минуте Юрий Газинский забил гол.

На 24 минуте Денис Черышев сменил Алана Дзагоева. 43 минута – Черышев удвоил результат сборной РФ. Александр Головин отдал в центр штрафной на Романа Зобнина, тот отпасовал Черышеву.

Во втором тайме владение мячом у хозяев уменьшилось с 44% до 37%. Но это не помешало Артему Дзюбе на 72 минуте забить третий гол в ворота сборной Саудовской Аравии.

И на 91 минуте Черышев удваивает свой личный результат. Он отправил мяч с угла штрафной в верхний дальний угол ворот гостей - 4:0.

После нарушения Аль-Джассама Головин получил возможность пробить штрафной. Матч завершился на 93 минуте со счетом 5:0 в пользу сборной России.

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Теги: футбол, чм-2018, Россия, саудовская аравия
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