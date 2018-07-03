ЧМ-2018: в Москве задержали аргентинских фанов за запуск дрона

Фото: скриншот видео

commenthover

Полицейские изъяли квадрокоптер

Реклама

Реклама

В Москве двоих аргентинских болельщиков задержали за запуск квадрокоптера на Красной площади. Об этом сообщает российский Интерфакс со ссылкой на источник.

По его словам, накануне вечером на Красной площади двое граждан Аргентины 1986 и 1983 года рождения запускали квадрокоптер в районе Лобного места, после чего были задержаны.

"Иностранцы приехали в Россию на Чемпионат мира по футболу", - сказал собеседник.

Квадрокоптер был изъят, решается вопрос об открытии административного дела.

25 июня 2018 года в Индии молодой человек, который был фанатом сборной Аргентины по футболу и персонально Лионеля Месси покончил с собой после разгромного поражения (0:3) аргентинцев во время матча с Хорватией на чемпионате мира-2018, который проходит в РФ