ЧМ-2018: во Франции призвали женщин заявлять о случаях насилия

Фото: gettyimages.com

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Мужчина насильно целует женщину во время чемпионата мира - это сексуальное насилие, отметил министр по вопросам равенства Марлен Шиаппа

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Полиция Парижа обратилась к женщинам с просьбой сообщить о любых случаях нападений сексуального характера во время празднования во Франции победы национальной сборной в ЧМ-2018. Об этом сообщает The Local.

По словам начальника полиции Парижа Мишель Дельпу, эти дела должны быть доведены до внимания, чтобы проводить расследование. «Наши службы, несомненно, будут преследовать любых агрессоров, если они будут идентифицированы", - сказал он.

По данным СМИ, информация о насильственных поцелуях и других действиях сексуального характера начала появляться победы сборной, когда сотни тысяч болельщиков вышли на улицы Парижа и других городов.

Жертвы сообщали, что не обращались в полицию, поскольку не верят, что она будет проводить расследование, поскольку их агрессоры быстро убежали в толпу.

Министр по вопросам равенства Марлен Шиаппа также призвал обратиться к правоохранителям, написав в Twitter.

"Мужчина насильно целует женщину во время чемпионата мира - это сексуальное насилие, которое карается законом", - отметил он.

15 июля 2018 года в финальном матче чемпионата мира по футболу сборная Франции при помощи судьи обыграла сборную Хорватии со счетом 4:2.