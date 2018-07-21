Чтобы поднялся в Москве флаг Украины: Кличко - Усику перед боем

Александр Усик (скриншот из видеозаписи)

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Мэр Киева Виталий Кличко пожелал украинскому чемпиону Александру Усику победить россиянина Мурата Гассиева

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Мэр Киева Виталий Кличко пожелал украинскому чемпиону мира по версиям WBC и WBO в тяжелом весе Александру Усику победить чемпиона IBF/WBA россиянина Мурата Гассиева, чтобы в Москве поднялся украинский флаг. Об этом бывший боксер написал в своем Facebook.

По его словам, Усику сегодня нужна победа "как никогда". Кличко пожелал ему "выдержать давление и атмосферу вокруг".

Мэк столицы подчеркнул, что это сложный психологически бой для украинца и, к тому же, для него это "самый важный бой в карьере". "Ведь речь идет о пояса WBC, WBO, WBA, IBF, а также поясе журнала The Ring, статусе абсолютного чемпиона мира и кубке Мухаммеда Али", - добавил бывший спортсмен и украинский чемпион.

"Чтобы прозвучал в Москве победный украинский гимн и поднялся украинский флаг. Как это было в 2013 году, когда Владимир Кличко победил в поединке с Александром Поветкиным", - сказал он.

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Сегодня, 21 июля, украинский боксер-тяжеловес Александр Усик (14-0, 11 КО) и его соперник россиянин Мурат Гассиев (26-0, 19 КО) прошли взвешивание перед боем и показали одинаковый вес - 90,3 кг.

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Финальный бой Суперсерии (WBSS) между Усиком и Гассиевым состоится сегодня, 21 июля. Боксеры выйдут на ринг около 00:00.