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26.06.2018, 19:15

Дания-Франция 0:0: первая нулевая ничья на ЧМ-2018

Фото: Facebook сборной Дании

Сборные Дании и Франции провели на чемпионате мира по футболу чрезвычайно спокойный матч

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Сегодня, 26 июня, сборная Дании сыграла в безголевую ничью со сборной Франции.

Команды практически не создали опасных моментов. Игра преимущественно велась в центре поля.

На 15 минуте Оливье Жиру мог бы попасть в девятку, но слишком высоко пробил.

Через минуту - Лемар навесил на Варана, тот пробил мимо.

На 23 минуте Дания могла бы создать опасный момент у французских ворот, но вышло неудачно.

27 минута - Лемар подал в штрафную площадь со стандарта, но мяч никто из его партнеров не подхватил.

Датчане очень плотно играют, сборная Франции никак не может пробиться поближе к штрафной, к счастью.

На 39 минуте Антуан Гризманн ударил по воротам. Отличный сейв вратаря Шмайхеля.

Через пять минут Жиру попытался что-то сделать, но был на тот момент в офсайде, да и все равно промазал.

Арбитр добавил две минуты. В это время Эриксен неплохо навесил, но успехом его попытка не увенчалась. А Йоргенсон получил желтую карточку за подкат под Гризманна, который на всех парах мчался к датским воротам.

Второй тайм начался спокойно, медленно и как-то лениво.

На 60 минуте – хороший удар Эриксена по французским воротам, чуть неточно.

68 минута - навес с фланга от Менди, но кому он пасовал, остается загадкой.

На 70 минуте только что вышедший на замену Фекир ударил по датским воротам. Тоже мимо.

72 минута - Эриксен прекрасно обошел четырех игроков Франции и почти остался один на один с Фишером, но французская оборона опомнилась.

75 минута – атака Жиру, мимо.

82 минута – снова Фекир, и снова хороший сейв Шмайхеля.

Франция продолжала прессинговать датчан, но без моментов. Похоже, желание что-либо делать на поле было только у Фекира и Мбаппе.

Мбаппе и создал последний более-менее примечательный момент в этом матче в дополнительное время. Но отдал на Жиру, а значит, шанс упущен.

Свисток арбитка, первая нулевая ничья на ЧМ-2018.

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Теги: чм-2018
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