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14.08.2018, 21:45

"Динамо" проходит в следующий раунд Лиги чемпионов

"Динамо" проходит в следующий раунд Лиги чемпионов - Фото
Фото: Facebook "Динамо"

Киевское "Динамо" дома выиграло у пражской "Славии" 2:0

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Киевское "Динамо" сегодня, 14 августа, обыграло пражскую "Славию" со счетом 2:0 в ответном матче третьего отборочного цикла Лиги чемпионов (ЛЧ).

Напомним, игра в Праге неделю назад завершилась ничьей 1:1.

Хозяева начали атаковать сразу: на третьей минуте Гармаш неожиданно для всех пробил под перекладину. Через пять минут – контратака "Славии", Тепла создал момент, но не реализовал его.

И на 11 минуте Беньямин Вербич получил мяч от Цыганкова со штрафного и отправил его в ворота, открыв таким образом счет.

Чехи сразу ответили: Сикора выиграл мяч и пробил головой – рядом со штангой.

16 минута – вратарь киевлян Денис Бойко в великолепном прыжке выбил мяч головой.

18 минута – Пиварич отдал на Вербича, однако вратарь "Славии" выбил мяч.

На 19 минуте Гушбауэр опасно, но слишком высоко пробил по воротам Бойко.

25 минута – Беседин мог бы удвоить результат, увы, не справился один-на-один с защитником чешской команды.

"Славия" фолит, обстановка на поле нервная. На 27 минуте грубо сфолили против Цыганкова.

32 минута – опасный момент для "Динамо": Гушбауэр из-за пределов штрафной отправил мяч над воротами.

Киевляне через минуту ответили: бил Цыганков, но попал в руку вратарю.

35 минута - Тецл перехватил мяч у Бурды и убегал к воротам Бойко, но Бурда успел вернуться и выбить мяч.

На 37 минуте футболисты "Славии" принялись было праздновать: Тецл отправил мяч в ворота. Но арбитр показал офсайд. Гушбауэр очень активно спорил с судьей, за что получил желтую карточку. Игра приостановилась из-за выяснения обстоятельств.

До конца первого тайма чехи создали еще один опасный момент: на 43 минуте Змргал нанес сильный удар с 30 метров, слишком высоко.

46 минута – Вербич получил мяч и отдал Цыганкову, тот не успел.

Обстановка во втором тайме все такая же нервная, много столкновений и фолов, "Славия" действует активнее.

На 59 минуте Вербич пытался обыграть нескольких чехов в одиночку, у него почти это получилось, но никто из партнеров не поддержал.

63 минута - Гушбауэр мог бы получить мяч, но не простроился соответственно и упустил шанс.

Через пять минут, однако, "Славия" чуть не забила, мяч ушел на угловой, и с углового – снова опасный момент у ворот киевлян.

Зато на 74 минуте Цыганков провел мяч к штрафной и отпасовал Беседину, а тот обыграл вратаря пражского клуба, 2:0.

"Славию", надо сказать, это не обескуражило. На 77 минуте Бойко вытащил мяч, поданный с фланга.

79 минута – Гармаш красиво пробил, но точнехонько в руки вратарю.

На 83 минуте Цыганков обыграл чешского защитника. Ничего ему это не дало, пробил выше ворот.

Арбитр добавил четыре минуты к основному времени. На 91 минуте Гармаш чуть не забил третий гол.

Итак, "Динамо" проходит в слещующий цикл ЛЧ, а "Славию" ждет игра в Лиге Европы.

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Теги: футбол, динамо, Славия, Лига чемпионов
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