"Динамо"-"Шахтер" 1:0: Суперкубок едет в Киев

Киевское "Динамо" сегодня, 21 июля, выиграло матч за Суперкубок Украины.
Игроки киевского клуба перед началом матча не стали приветствовать форварда "Шахтера" Жуниора Мораеса: все они отказались пожать ему руку.
В начале первого тайма "Шахтер" атаковал более активно. На пятой минуте полузащитник Марлос пробил с 20 метров, вратарь Денис Бойко легко взял мяч.
Через четыре минуты - второй момент у "Шахтера", на этот раз ворота Бойко спасла перекладина.
И на 11 минуте Фернандо бил по воротам, но мимо.
Зато на 18 минуте полузащитник киевлян Виталий Буяльский, воспользовавшись ошибкой вратаря Андрея Пятова, ударил - и вывел команду вперед.
Через минуту "Шахтер" пытается отыграться, Мораес обошел защитника Тамаша Кадара и пробил по воротам, мимо.
22 минута - Буяльский хотел удвоить результат, но ему, к сожалению, тоже не хватило точности.
28 минута - Фернандо навесил в сторону ворот, оборона киевлян заблокировала мяч.
На 31 минуте Владимир Шепелев отпасовал Артему Беседину, но у того не получилось замкнуть передачу.
Через две минуты полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков пытался передать мяч кому-то из своих, но мяч угодил в Исмаили.
37 минута - неудачная и затянутая атака "Шахтера".
На 42 минуте полузащитник "Шахтера" Алан Патрик неудачно пробил угловой.
В конце первого тайма динамовец Беньямен Вербич сфолил - схватил соперника за майку.
На 51 минуте Марлос оказался на газоне. Все в порядке, матч продолжается.
53 минута - фол со стороны "Шахтера": Олег Данченко сбил Вербича на линии штрафной и получил желтую карточку.
57 минута - Патрик бил издалека, отличный сейв Бойко. Через две минуты Фернандо получил желтую карточку за фол против киевского вратаря.
На 62 минуте неплохо Виктор Коваленко навесил в штрафную, сработала динамовская защита.
67 минута - снова хороший сейв Бойко, который вытащил мяч от Фернандо.
На 68–72 минутах команды проводили замены: полузащитнику "Динамо" Денису Гармашу понадобилась медицинская помощь, у "Шахтера" на скамейку отправились Фернандо и Коваленко.
73 минута - сильный удар головой у Цыганкова, но в перекладину.
77 минута - удар Марлоса с углового, который никто не подхватил.
На 80 минуте просто великолепно сыграл Бойко: в прыжке отбил головой мяч, посланный вышедшим на замену Андреем Тотовицким.
81 минута - желтая карточка у Кадара.
84 минута - фол игрока "Шахтера" Ярослава Ракицкого.
На последней минуте основного времени полузащитник Николай Шапаренко пытался удвоить счет, но мяч прошел далеко от перекладины. Арбитр добавил пять минут.
90+2минута - желтая карточка у Мораеса. Через две минуты на поле завязалась драка.
90+5 минута - сплошные наказания: вторая желтая карточка у Бурды, красная - у Исмаили, по одной желтой у Тотовицкого, Бойко и Томаша Кендзеры.
И на этом матч закончился. "Динамо" увозит Суперкубок в Киев. Это первый трофей Александра Хацкевича в качестве главного тренера столичного клуба.