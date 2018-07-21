"Динамо"-"Шахтер" 1:0: Суперкубок едет в Киев

Фото: Facebook "Динамо"

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"Динамо" выиграло у "Шахтера" в матче за Суперкубок Украины

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Киевское "Динамо" сегодня, 21 июля, выиграло матч за Суперкубок Украины.

Игроки киевского клуба перед началом матча не стали приветствовать форварда "Шахтера" Жуниора Мораеса: все они отказались пожать ему руку.

В начале первого тайма "Шахтер" атаковал более активно. На пятой минуте полузащитник Марлос пробил с 20 метров, вратарь Денис Бойко легко взял мяч.

Через четыре минуты - второй момент у "Шахтера", на этот раз ворота Бойко спасла перекладина.

И на 11 минуте Фернандо бил по воротам, но мимо.

Зато на 18 минуте полузащитник киевлян Виталий Буяльский, воспользовавшись ошибкой вратаря Андрея Пятова, ударил - и вывел команду вперед.

Через минуту "Шахтер" пытается отыграться, Мораес обошел защитника Тамаша Кадара и пробил по воротам, мимо.

22 минута - Буяльский хотел удвоить результат, но ему, к сожалению, тоже не хватило точности.

28 минута - Фернандо навесил в сторону ворот, оборона киевлян заблокировала мяч.

На 31 минуте Владимир Шепелев отпасовал Артему Беседину, но у того не получилось замкнуть передачу.

Через две минуты полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков пытался передать мяч кому-то из своих, но мяч угодил в Исмаили.

37 минута - неудачная и затянутая атака "Шахтера".

На 42 минуте полузащитник "Шахтера" Алан Патрик неудачно пробил угловой.

В конце первого тайма динамовец Беньямен Вербич сфолил - схватил соперника за майку.

На 51 минуте Марлос оказался на газоне. Все в порядке, матч продолжается.

53 минута - фол со стороны "Шахтера": Олег Данченко сбил Вербича на линии штрафной и получил желтую карточку.

57 минута - Патрик бил издалека, отличный сейв Бойко. Через две минуты Фернандо получил желтую карточку за фол против киевского вратаря.

На 62 минуте неплохо Виктор Коваленко навесил в штрафную, сработала динамовская защита.

67 минута - снова хороший сейв Бойко, который вытащил мяч от Фернандо.

На 68–72 минутах команды проводили замены: полузащитнику "Динамо" Денису Гармашу понадобилась медицинская помощь, у "Шахтера" на скамейку отправились Фернандо и Коваленко.

73 минута - сильный удар головой у Цыганкова, но в перекладину.

77 минута - удар Марлоса с углового, который никто не подхватил.

На 80 минуте просто великолепно сыграл Бойко: в прыжке отбил головой мяч, посланный вышедшим на замену Андреем Тотовицким.

81 минута - желтая карточка у Кадара.

84 минута - фол игрока "Шахтера" Ярослава Ракицкого.

На последней минуте основного времени полузащитник Николай Шапаренко пытался удвоить счет, но мяч прошел далеко от перекладины. Арбитр добавил пять минут.

90+2минута - желтая карточка у Мораеса. Через две минуты на поле завязалась драка.

90+5 минута - сплошные наказания: вторая желтая карточка у Бурды, красная - у Исмаили, по одной желтой у Тотовицкого, Бойко и Томаша Кендзеры.

И на этом матч закончился. "Динамо" увозит Суперкубок в Киев. Это первый трофей Александра Хацкевича в качестве главного тренера столичного клуба.