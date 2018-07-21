Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
21.07.2018, 23:15

"Динамо"-"Шахтер" 1:0: Суперкубок едет в Киев

"Динамо"-"Шахтер" 1:0: Суперкубок едет в Киев - Фото
Фото: Facebook "Динамо"

"Динамо" выиграло у "Шахтера" в матче за Суперкубок Украины

Реклама
Реклама

Киевское "Динамо" сегодня, 21 июля, выиграло матч за Суперкубок Украины.

Игроки киевского клуба перед началом матча не стали приветствовать форварда "Шахтера" Жуниора Мораеса: все они отказались пожать ему руку.

В начале первого тайма "Шахтер" атаковал более активно. На пятой минуте полузащитник Марлос пробил с 20 метров, вратарь Денис Бойко легко взял мяч.

Через четыре минуты - второй момент у "Шахтера", на этот раз ворота Бойко спасла перекладина.

И на 11 минуте Фернандо бил по воротам, но мимо.

Зато на 18 минуте полузащитник киевлян Виталий Буяльский, воспользовавшись ошибкой вратаря Андрея Пятова, ударил - и вывел команду вперед.

Через минуту "Шахтер" пытается отыграться, Мораес обошел защитника Тамаша Кадара и пробил по воротам, мимо.

22 минута - Буяльский хотел удвоить результат, но ему, к сожалению, тоже не хватило точности.

28 минута - Фернандо навесил в сторону ворот, оборона киевлян заблокировала мяч.

На 31 минуте Владимир Шепелев отпасовал Артему Беседину, но у того не получилось замкнуть передачу.

Через две минуты полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков пытался передать мяч кому-то из своих, но мяч угодил в Исмаили.

37 минута - неудачная и затянутая атака "Шахтера".

На 42 минуте полузащитник "Шахтера" Алан Патрик неудачно пробил угловой.

В конце первого тайма динамовец Беньямен Вербич сфолил - схватил соперника за майку.

На 51 минуте Марлос оказался на газоне. Все в порядке, матч продолжается.

53 минута - фол со стороны "Шахтера": Олег Данченко сбил Вербича на линии штрафной и получил желтую карточку.

57 минута - Патрик бил издалека, отличный сейв Бойко. Через две минуты Фернандо получил желтую карточку за фол против киевского вратаря.

На 62 минуте неплохо Виктор Коваленко навесил в штрафную, сработала динамовская защита.

67 минута - снова хороший сейв Бойко, который вытащил мяч от Фернандо.

На 68–72 минутах команды проводили замены: полузащитнику "Динамо" Денису Гармашу понадобилась медицинская помощь, у "Шахтера" на скамейку отправились Фернандо и Коваленко.

73 минута - сильный удар головой у Цыганкова, но в перекладину.

77 минута - удар Марлоса с углового, который никто не подхватил.

На 80 минуте просто великолепно сыграл Бойко: в прыжке отбил головой мяч, посланный вышедшим на замену Андреем Тотовицким.

81 минута - желтая карточка у Кадара.

84 минута - фол игрока "Шахтера" Ярослава Ракицкого.

На последней минуте основного времени полузащитник Николай Шапаренко пытался удвоить счет, но мяч прошел далеко от перекладины. Арбитр добавил пять минут.

90+2минута - желтая карточка у Мораеса. Через две минуты на поле завязалась драка.

90+5 минута - сплошные наказания: вторая желтая карточка у Бурды, красная - у Исмаили, по одной желтой у Тотовицкого, Бойко и Томаша Кендзеры.

И на этом матч закончился. "Динамо" увозит Суперкубок в Киев. Это первый трофей Александра Хацкевича в качестве главного тренера столичного клуба.

Читайте также
"Реал Мадрид" - "Ливерпуль": финал Лиги чемпионов онлайн 26.05.2018Триумф на Паралимпиаде: как это было и сколько заплатят чемпионам 19.09.2016
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: спорт, футбол, динамо, шахтер
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
В Одессе дважды подрались футбольные фанаты - видео
Происшествия В Одессе дважды подрались футбольные фанаты - видео
Лига чемпионов-2019: результаты первых матчей квалификации
Спорт Лига чемпионов-2019: результаты первых матчей квалификации
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 