Допинг помог: украинка стала призером Всемирных игр-2017

Дарья Ковалева (фото - scu.org.ua)

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В пробах чемпионки по боулингу нашли запрещенные вещества

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Украинка Дарья Ковалева, которая соревновалась в боулинге, почти через год после завершения соревнований стала бронзовым призером Всемирных игр-2017. Об этом сообщает Спортивный комитет Украины.

В июле прошлого года в польском Вроцлаве Ковалева заняла четвертое место. Но сейчас в официальных протоколах ее переместили на третье место, поскольку результат чемпионки был аннулирован из-за допинга.

В пробе немки Лауры Бейтнер нашли запрещенные препараты. После окончательного подтверждения ее лишили золотой медали. Поэтому на первую позицию переместилась американка Келли Кулик, во вторую - колумбийка Клара Герреро, на третью - Дарья Ковалева.

Ее бронза стала 26-й медалью сборной Украины на Всемирных играх.

Это первый допинг-скандал в боулинге на международном уровне. Лауру Бейтнер отстранили от участия во всех соревнованиях. В крови немецкой спортсменки нашли гидрохлоротиазид, который считается маскировочной веществом и может использоваться для сокрытия других запрещенных препаратов.

Сборная Украины заняла пятое место в общекомандном зачете десятых Всемирных игр по неолимпийским видам спорта во Вроцлаве. Это лучший результат за всю историю участия украинцев в этих соревнованиях.

Согласно обновленным данным, украинская сборная завоевала 26 медалей, из них 10 золотых, 7 серебряных и 9 бронзовых.