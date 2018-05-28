Египетский адвокат подал в суд на Рамоса из-за травмы Салаха

Серхио Рамос, Мохаммед Салах (фото - Getty Images)

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Юрист Бассем Вахба подал в суд на капитана испанского футбольного клуба "Реал" Серхио Рамоса

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Адвокат из Египта Бассем Вахба подал в суд на капитана испанского футбольного клуба "Реал" Серхио Рамоса за умышленное нанесение травмы плеча форварду "Ливерпуля" Мохаммеду Салаху в финале Лиги чемпионов в Киеве. Об этом Вахба сообщил египетскому телеканалу Sada El-Balad.



"Рамос намеренно травмировал Салаха и должен понести наказание за это. Я подал иск и жалобу в ФИФА. Я прошу компенсацию, которая может превысить 1 миллиард евро за физический и психологический ущерб, который Рамос нанес Салаху и египетскому народу", – сказал юрист.



В случае победы в суде Вахба переведет деньги фонду Long Live Egypt.



После финала Лиги чемпионов на сайте change.org появилась петиция с требованием наказать Рамоса за нанесение травмы Салаху. На данный момент ее подписали около 388 тысяч человек.



Участие Салаха в чемпионате мира по футболу в России под вопросом.



26 мая в Киеве состоялся финальный матч Лиги чемпионов. Испанцы выиграли у "Ливерпуля" со счетом 3:1.