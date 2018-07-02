Экс-глава ФФУ: Болел, болею и буду болеть за сборную России

Экс-президент Федерации футбола Украины Анатолий Коньков заявил, что на чемпионате мира "болел, болеет и будет болеть" за сборную России. Видео с таким заявлением бывшего футбольного функционера в Instagram выложила его жена Мария Конькова.
В ролике, опубликованном через Instagram Stories, супруга экс-главы ФФУ сообщает, что они "отмечают победу российской сборной" во вчерашнем матче против Испании. Затем Конькова спрашивает мужа, за кого болел он.
"Я болею, болел и буду болеть за сборную Российской Федерации. И все мои друзья", – ответил Коньков.
Бывший президент ФФУ Анатолий Коньков: «Я болел, болею и буду болеть за сборную России». pic.twitter.com/aSy4T2WCqk— SportArena (@sportarenacom) 2 липня 2018 р.
Анатолий Коньков руководил ФФУ в 2012-2015 годах. В период пребывания в должности главы федерации он подвергался обвинениям в коррупции со стороны своего коллектива.
68-летний Коньков, уроженец Красного Луча (ныне – Хрустальный) Луганской области, футбольную карьеру провел в краматорском "Авангарде", донецком "Шахтере" и киевском "Динамо". Позже тренировал симферопольскую "Таврию", "Шахтер", петербургский "Зенит", "Николаев", полтавскую "Ворсклу", алчевскую "Сталь", бакинский "Интер", а также сборную Украины.
1 июля 2018 года на чемпионате мира по футболу российская сборная переиграла испанцев в серии пенальти и вышла в 1/4 финала.