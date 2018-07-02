Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
02.07.2018, 14:10

Экс-глава ФФУ: Болел, болею и буду болеть за сборную России

Экс-глава ФФУ: Болел, болею и буду болеть за сборную России - Фото
Анатолий Коньков (фото - LIGA.net)

Бывший президент Федерации футбола Украины Анатолий Коньков признался в симпатии к команде страны-агрессора на ЧМ-2018

Реклама
Реклама

Экс-президент Федерации футбола Украины Анатолий Коньков заявил, что на чемпионате мира "болел, болеет и будет болеть" за сборную России. Видео с таким заявлением бывшего футбольного функционера в Instagram выложила его жена Мария Конькова.

В ролике, опубликованном через Instagram Stories, супруга экс-главы ФФУ сообщает, что они "отмечают победу российской сборной" во вчерашнем матче против Испании. Затем Конькова спрашивает мужа, за кого болел он.

"Я болею, болел и буду болеть за сборную Российской Федерации. И все мои друзья", – ответил Коньков.

Анатолий Коньков руководил ФФУ в 2012-2015 годах. В период пребывания в должности главы федерации он подвергался обвинениям в коррупции со стороны своего коллектива.

68-летний Коньков, уроженец Красного Луча (ныне – Хрустальный) Луганской области, футбольную карьеру провел в краматорском "Авангарде", донецком "Шахтере" и киевском "Динамо". Позже тренировал симферопольскую "Таврию", "Шахтер", петербургский "Зенит", "Николаев", полтавскую "Ворсклу", алчевскую "Сталь", бакинский "Интер", а также сборную Украины.

1 июля 2018 года на чемпионате мира по футболу российская сборная переиграла испанцев в серии пенальти и вышла в 1/4 финала.

Читайте также
"Реал Мадрид" - "Ливерпуль": финал Лиги чемпионов онлайн 26.05.2018Триумф на Паралимпиаде: как это было и сколько заплатят чемпионам 19.09.2016
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: футбол, чм-2018, анатолий коньков, сборная россии, российские футболисты
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
ЧМ-2018: расписание и результаты на 2 июля
Спорт ЧМ-2018: расписание и результаты на 2 июля
В Воронеже полиция избила праздновавшего победу РФ фаната: видео
Мир В Воронеже полиция избила праздновавшего победу РФ фаната: видео
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 