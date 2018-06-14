Евродепутаты шокированы: Чечня - одна из локаций ЧМ-2018 в России

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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В Чечне во время проведения мундиаля будет базироваться сборная Египта

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36 депутатов Европейского парламента направили письмо президенту ФИФА Джанни Инфантино, заявив, что они "шокированы выбором Чечни" в качестве одной из локаций чемпионата мира-2018 в РФ. Текст письма опубликовал в Twitter брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Джозвяк.

В Чечне во время проведения ЧМ-2018 будет базироваться сборная Египта, которая живет в Грозном и тренируется на стадионе Ахмат-Арена.

"За последнее десятилетие под руководством Рамзана Кадырова Чечня стала местом, где карается даже самое маленькое несогласие, где неуважение к человеческим правам и свободам стало системой, где не только критиков режима, но и правозащитников и журналистов преследуют и убивают", - говорится в письме.

По словам евродепутатов, ФИФА утвердила Чечню в качестве локации ЧМ-2018 в то же время, когда местные власти бросили в тюрьму по сфабрикованному обвинению руководителя грозненского отделения правозащитного центра Мемориал Оюба.

14 июня 2018 года, в день открытия чемпионата мира по футболу в России, начинается новый этап глобальной акции за освобождение украинских политзаключенных в России и на оккупированных ею территориях, который проходит в сети под хэштегом #SaveOlegSentsov.