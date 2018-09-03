Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
03.09.2018, 17:02

ФИФА назвала кандидатов на звание "игрок года"

ФИФА назвала кандидатов на звание "игрок года" - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Победителя назовут 24 сентября в Лондоне

Реклама
Реклама

ФИФА обнародовала имена трех финалистов в борьбе за приз лучшему игроку года. Об этом сообщается в Twitter организации.

Среди претендентов нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду, который в прошлом сезоне выступавший за "Реал", полузащитник "Реала" и сборной Хорватии Лука Модрич, а также хавбек "Ливерпуля" Мохамед Салах. За этих игроков проголосовало наибольшее число болельщиков и экспертов.

Из борьбы за титул выбыли: Эден Азар ("Челси"), Рафаэль Варан ("Реал"), Антуан Гризманн ("Атлетико"), Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити"), Харри Кейн ("Тоттенхэм"), Килиан Мбаппе (ПСЖ), Лионель Месси ("Барселона").

Игрок года будет назван 24 сентября на церемонии вручения наград ФИФА-2018 в Лондоне.

3 сентября сообщалось, что в поселке Витязево (Кубань, Краснодарский край России) установили памятник местным жителям, которые в 1943 году победили в футбольном матче, организованном под немецкой оккупацией. На памятнике изобразили бывшего игрока испанской "Барселоны".

Читайте также
"Реал Мадрид" - "Ливерпуль": финал Лиги чемпионов онлайн 26.05.2018Триумф на Паралимпиаде: как это было и сколько заплатят чемпионам 19.09.2016
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: футбол, ФИФА
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
"Слава Украине! Белград, гори!": появился второй ролик с Видой
Спорт "Слава Украине! Белград, гори!": появился второй ролик с Видой
В Конгресс США внесли резкую резолюцию к ЧМ-2018 в России
Политика В Конгресс США внесли резкую резолюцию к ЧМ-2018 в России
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 