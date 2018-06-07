ФИФА не позволила открыть в оккупированном Крыму фан-зону ЧМ-2018

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Устраивать неофициальную трансляцию оккупанты побаиваются

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Международная федерация футбола (ФИФА) не предоставила разрешения на открытие официальных фан-зон чемпионата мира по футболу в аннексированном Россией Крыму. Об этом сообщил так называемый "министр курортов и туризма" оккупированного полуострова Вадим Волченко, передает Крым.Реалии.

Волченко сказал, что оккупационные власти Крыма обращались в структуры ФИФА за разрешением на публичные трансляции чемпионата мира по футболу, но не получили ответа. По сути это запрет на официальные фан-зоны чемпионата мира по футболу.

Устраивать неофициальную трансляцию оккупанты побаиваются – это подлежит целому ряду штрафных санкций.

На сайте ФИФА нет позиции организации по поводу фан-зон в Крыму.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.