Финал женской ЛЧ в Киеве: "Лион" разгромил "Вольфсбург"

Фото: twitter.com/uwcl

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Француженки одержали победу со счетом 4:1

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Сегодня, 24 мая, в Киеве на стадионе имени Валерия Лобановского состоялся финальный матч женской Лиги чемпионов, в котором встречались немецкий "Вольфсбург" и французский "Лион".

Победитель определился в дополнительное время. Сильнее оказалась французская команда, одержавшая победу со счетом - 4:1.

Это пятая победа "Лиона" в Лиги чемпионов и третья подряд, последние два года именно французский клуб выигрывал этот трофей.

Основное время матча "Лиона" против "Вольфсбурга" закончилось со счетом 0:0, а овертайме француженки сломили сопротивление немок.

26 мая 2018 года на киевском стадионе Олимпийский пройдет финальный матч мужской Лиги чемпионов, в котором встретятся "Реал Мадрид" и "Ливерпуль". По данным МВД, посмотреть турнир в Украину приедут более 30 тысяч болельщиков.