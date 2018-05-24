Финал ЛЧ: около тысячи фанов "Ливерпуля" не могут попасть в Киев

Фото: www.liverpoolfc.com

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Аэропорт Борисполь не разрешил посадку трех самолетов с английскими болельщиками

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Почти тысяча поклонников английского футбольного клуба "Ливерпуль" не смогли попасть в Украину на финал Лиги чемпионов из-за отмены трех рейсов, которые не принял аэропорт Борисполь. Об этом сообщает Sky News.

Руководство команды считает, что проблема возникла в результате спора между турфирмой и представителями аэропорта по размерам самолетов.

"Из-за большого количества рейсов в Киев, аэропорт Борисполь не смог выделить время для самолетов", - сказали в турфирме World Choice Sports, отметив, что "исчерпали все возможности, чтобы попытаться получить время для посадки самолетов".

В футбольном клубе сообщили, что работают "со всеми заинтересованными сторонами в Великобритании и Украине, пытаясь разрешить ситуацию, которая оставила около тысячи поклонников, без полетов в Киев к финалу Лиги чемпионов".

Мэр Ливерпуля Джо Андерсон указал, что сотрудничает с Виталием Кличко по этому делу.

Позже он добавил, что "Кличко помог провести переговоры с директором Борисполя и забронировать два часовых слота". "Что произойдет дальше, зависит от этой компании, надеюсь, она сможет все решить", - написал он.

24 мая в Киеве на Крещатике открыли фан-зону финала Лиги чемпионов, который состоится на НСК Олимпийский в субботу, 26 мая.