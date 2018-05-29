Финал ЛЧ в Киеве: названо число присутствующих на стадионе фанов

Фото: УЕФА

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С трибун НСК Олимпийский за финалом наблюдатели более 61 тысячи болельщиков

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Финальный матч Лиги чемпионов между мадридским "Реалом" и британским "Ливерпулем", который состоялась 26 мая в Киеве, посетили 61 000 561 зритель. Соответствующие данные обнародовал Союз европейских футбольных ассоциаций УЕФА, передает Интерфакс-Украина.

Номинальная вместимость НСК Олимпийский составляет 70 000 50 зрителей, однако из-за того, что проведение матчей такого уровня предполагает большое количество специальных гостей и журналистов, вместимость стадиона была уменьшена до 63 тысяч человек.

Стоит отметить, что финал Евро-2012 между Испанией и Италией, который также состоялся в украинской столице, посетили на 63 000 170 зрителей, а четвертьфинал этого турнира, где сражались Италия и Англия - 64 000 340 болельщиков.

Для сравнения, в 2017 году финал ЛЧ на стадионе Миллениум в Кардиффе между "Реалом" и "Ювентусом" посмотрели 65 000 842 зрителя, когда номинальная вместимость стадиона состаляла в 74500 человека. В 2016 году финал "Реал" - "Атлетико" на Сан-Сиро в Милане посмотрели 71 тысяча 942 зрителя (стадион вмещает 80 000 18 человек). А в 2014 году финал между "Реалом" и "Атлетико" посетили на Эштадиу да Луш в Лиссабоне 60 000 976 зрителей (при вместимости в 65 000 647 человек).

27 мая президент УЕФА Александр Чеферин заявил, что Киев не допустил ни единой ошибки в организации и проведении финала Лиги чемпионов и готов принять любое мерроприятие такого уровня.