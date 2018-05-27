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27.05.2018, 00:05

Финал Лиги чемпионов в Киеве: "Реал" выиграл со счетом 3:1

Финал Лиги чемпионов в Киеве: "Реал" выиграл со счетом 3:1 - Фото
Гарет Бэйл (фото - Facebook Лиги чемпионов)

Два гола Гарета Бэйла принесли мадридскому "Реалу" победу в финале Лиги чемпионов

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Сегодня, 26 мая, в Киеве состоялся финальный матч футбольного турнира Лиги чемпионов. За титул боролись мадридский "Реал" и английский "Ливерпуль". Испанцы выиграли со счетом 3:1.

"Ливерпуль" в финале - сенсация и для чемпионата, и для английской команды. Что касается "Реала", в этот раз он создал рекордно мало моментов.

Первый тайм прошел активно и агрессивно, но безрезультатно. На 30 минуте после столкновения с игроком "Реала" Серхио Рамосом поле покинул Мохаммед Салах - звезда "Ливерпуля".

Почти сразу же потери понесли и "сливочные" - ушел Дани Карвахаль.

На 51 минуте "Реал" открыл счет: забил Карим Бензема.

Однако на 55 минуте "красные" ответили: Садио Мане сравнивает счет, 1:1.

Поле этого тренер "Реала" Зинедин Зидан решил вместо Иско вывести на поле валлийца Гарета Бэйла. Замена стала роковой для англичан.

64 минута - Бэйл забивает невероятный гол через себя.

На 76 минуте Робертсон спас "Ливерпуль" от атаки Криштиану Роналду.

Затем Тренер английской команды объявил замену - вместо Джеймса Милнера на поле вышел Эмре Джан. Это не спасло команду - на 83 минуте Гарет Бэйл забил свой второй гол в поединке. Он и стал истинным героем поединка. А антигероем - однозначно Серхио Рамос.

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Теги: спорт, футбол, Ливерпуль, Реал, Гарет Бэйл
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