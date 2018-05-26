Финал Лиги чемпионов в Киеве: букмекеры назвали фаворита

Букмекерские компании считают мадридский "Реал" фаворитом в финальном матче Лиги чемпионов против английского "Ливерпуля". Об этом сообщает Радио Свобода.
По их мнению, основное время матча закончится со счетом 1: 1. Несколько менее вероятна победа "Реала" со счетом 2: 1.
Букмекеры также определили наиболее возможных авторов голов: в составе "сливочных" это португалец Криштиану Роналду, а в составе "красных" - египтянин Мохамед Салах.
Вчера, 25 мая, Роналду во время открытой тренировки на киевском НСК Олимпийский попал мячом в оператора, который находился за рекламными щитами.
Футболист сразу же извинился, а в качестве моральной компенсации снял с себя тренировочную куртку и передал ее пострадавшему.
Финальная игра начнется сегодня в 21:45.