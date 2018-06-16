Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
16.06.2018, 15:25

Франция-Австралия 2:1: итоги напряженного матча ЧМ-2018

Франция-Австралия 2:1: итоги напряженного матча ЧМ-2018 - Фото
Фото: Facebook сборной Франции

Сборная Франции по футболу с трудом преодолела защиту австралийцев

Реклама
Реклама

Сегодня, 16 июня, сборная Франции одержала нелегкую победу над командой Австралии на чемпионате мира по футболу. Игра завершилась со счетом 2:1.

Весь первый тайм французы ничего не согли сделать с австралийцами и создали только один опасный момент. На четвертой минуте Поль Погба пробивал штрафной, но оперативно сработал вратарь австралийской сборной Мэтью Райан.

На 17 минуте свою команду спас уже вратарь сборной Франции. Опасный момент создал Корентен Толиссо, со штрафного срезав мяч в свои ворота, но Уго Льорис отбил мяч.

На 28 минуте Австралия заработала штрафной после фола Погба, но мяч отправился прямо в руки вратаря.

Ближе к концу первой половины игры Антуан Гризманн пробрался в штрафную площадку соперника. Снова отлично сработала защита австралийской команды.

Затем австралиец Азиз Бехич пробил, но выше ворот.

Во втором тайме команды стали активнее фолить. В результате арбитр назначил пенальти из-за подката под ноги Гризманну. При этом впервые на чемпионате мира судья использовал систему VAR. На 58 минуте Гризманн забил пенальти.

Второй пенальти арбитр назначил уже в ворота Франции - защитник Самюэль Умтити сыграл рукой. На 62 минуте капитан австралийцев Миле Единак сравнял счет.

И только на 81 минуте Франция вырвалась вперед: Погба с трудом забил гол .

Арбитр добавил шесть минут к основному времени. До последних секунд игра велась в основном на половине сборной Франции, но счет не изменился.

Результаты вчерашних матчей:

Египет- Уругвай - 0:1;
Иран-Марокко - 1:0;
Португалия-Испания - 3:3.

Читайте также - ЧМ-2018: расписание чемпионата мира по футболу

Читайте также
"Реал Мадрид" - "Ливерпуль": финал Лиги чемпионов онлайн 26.05.2018Триумф на Паралимпиаде: как это было и сколько заплатят чемпионам 19.09.2016
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: спорт, футбол, франция, Австралия, чм-2018, Антуан Гризманн
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Госдеп предостерег американцев от поездок в РФ
Мир Госдеп предостерег американцев от поездок в РФ
Португалия-Испания 3:3, хет-трик Роналду: итоги матча ЧМ-2018
Спорт Португалия-Испания 3:3, хет-трик Роналду: итоги матча ЧМ-2018
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 