Франция-Австралия 2:1: итоги напряженного матча ЧМ-2018

Фото: Facebook сборной Франции

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Сборная Франции по футболу с трудом преодолела защиту австралийцев

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Сегодня, 16 июня, сборная Франции одержала нелегкую победу над командой Австралии на чемпионате мира по футболу. Игра завершилась со счетом 2:1.

Весь первый тайм французы ничего не согли сделать с австралийцами и создали только один опасный момент. На четвертой минуте Поль Погба пробивал штрафной, но оперативно сработал вратарь австралийской сборной Мэтью Райан.

На 17 минуте свою команду спас уже вратарь сборной Франции. Опасный момент создал Корентен Толиссо, со штрафного срезав мяч в свои ворота, но Уго Льорис отбил мяч.

На 28 минуте Австралия заработала штрафной после фола Погба, но мяч отправился прямо в руки вратаря.

Ближе к концу первой половины игры Антуан Гризманн пробрался в штрафную площадку соперника. Снова отлично сработала защита австралийской команды.

Затем австралиец Азиз Бехич пробил, но выше ворот.

Во втором тайме команды стали активнее фолить. В результате арбитр назначил пенальти из-за подката под ноги Гризманну. При этом впервые на чемпионате мира судья использовал систему VAR. На 58 минуте Гризманн забил пенальти.

Второй пенальти арбитр назначил уже в ворота Франции - защитник Самюэль Умтити сыграл рукой. На 62 минуте капитан австралийцев Миле Единак сравнял счет.

И только на 81 минуте Франция вырвалась вперед: Погба с трудом забил гол .

Арбитр добавил шесть минут к основному времени. До последних секунд игра велась в основном на половине сборной Франции, но счет не изменился.

Результаты вчерашних матчей:

Египет- Уругвай - 0:1;

Иран-Марокко - 1:0;

Португалия-Испания - 3:3.

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