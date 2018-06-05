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05.06.2018, 19:42

Фред из "Шахтера" перешел в "Манчестер Юнайтед"

Фред из "Шахтера" перешел в "Манчестер Юнайтед" - Фото
Фредерико Родригес Сантос Фото: скриншот с видео

По данным СМИ, сумма трансфера составила более 60 млн евро без учета бонусов

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ФК «Шахтер» объявил о достижении соглашения с «Манчестер Юнайтед» по трансферу полузащитника Фредерико Родригеса Сантоса. Детали контракта пока неизвестны, сообщает Tribuna.com.

По информации издания, сумма трансфера составила более 60 млн евро без учета бонусов. Это самый дорогой трансфер в истории украинского футбола.

Фред провел в «Шахтере» 5 лет – он перешел в донецкий клуб из «Интернасьоналя» летом 2013-го. Бразильский хавбек провел за горняков 155 матчей, в которых забил 15 голов и отдал 15 ассистов.

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Теги: шахтер, Манчестер Юнайтед, Фредерико Родригес Сантос, фред, трансфер
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