Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
10.08.2018, 08:33

Футбол: ничья "Зари", поражение "Мариуполя" и разгром "Зенита"

Футбол: ничья "Зари", поражение "Мариуполя" и разгром "Зенита" - Фото
Фото: dinamo-minsk.by

Больше всего голов вчера в Лиге Европы наколотили в Грузии, где местный клуб "Торпедо Кутаиси" пропустил два мяча, на которые ответил пятью - 5:2

Реклама
Реклама

Вчера, 9 августа, состоялись первые матчи третьего раунда отбора Лиги Европы. Команды из Украины сыграли на своем поле: "Заря" свела к ничьей 1:1 поединок с португальской "Брагой", а "Мариуполь" пропустил от "Бордо" три мяча, забив один.

Петербургский "Зенит" крупно - и неожиданно - уступил в гостях минскому "Динамо" со счетом 4:0. Это наибольшее поражение клуба в еврокубках с 1989 года. Как пишет Радыё Свабода, перед матчем фанаты "Зенита" устроили массовое шествие по Минску, жгли файеры, скандировали "Мусора — дебилы, а ваш клуб — г*вно" и "выбрасывали руку в нацистском приветствии".

Главный тренер россиян Сергей Семак уже заявил, что команда может постараться забить дома пять голов и не пропустить. Перед ответной игрой в Санкт-Петербурге "Динамо" в воскресенье проведет матч 1/8 финала Кубка Беларуси против ФК "Минск".

В то же время другой белорусский клуб, "Динамо Брест", на выезде разгромно проиграл кипрскому "Аполлону" с тем же счетом 0:4.

Также из неожиданного: словацкий "Тренчин" закатил в ворота голландского "Фейеноорда" такое же количество мячей - четыре: 4:0.

Результаты всех встреч:

"Мариуполь" - 1:3 (1:2) - "Бордо"
Голы: Мишнев, 7 (1:0), Лаборде, 33 (1:1) и 37 (1:2), Тчуамени, 49 (1:3)

"Заря" - 1:1 (0:0) - "Брага" 
Голы: Орта, 69 (0:1), Караваев, 72 (1:1)

"Динамо Минск" - 4:0 (3:0) - "Зенит"
"Сарпсборг" - 1:1 (0:0) - "Риека"
"Истанбул ББ" - 0:0 (0:0) - "Бернли"
"Хапоэль Хайфа" - 1:4 (1:2) - "Аталанта"
"Генк" - 2:0 (1:0) - "Лех"
"Нордшелланд" - 1:2 (0:1) - "Партизан"
"Хиберниан" - 0:0 (0:0) - "Мольде"
"Хайдук Сплит" - 0:0 (0:0) - "Стяуа"
"Севилья" - 1:0 (1:0) - "Жальгирис"
"Сигма" - 2:0 (1:0) - "Кайрат"
"Слован Б" - 2:1 (1:1) - "Рапид Вена"
"ЦСКА София" - 1:2 (1:0) - "Копенгаген"
"Олимпиакос" - 4:0 (3:0) - "Люцерн"
"Рейнджерс" - 3:1 (1:1) - "Марибор"
"Тренчин" - 4:0 (3:0) - "Фейеноорд"
"Ягеллония" - 0:1 (0:0) - "Гент"
"Спартак Суботица" - 0:2 (0:1) - "Брондбю"
"Уфа" - 2:1 (1:0) - "Прогрес"
"Бешикташ" - 1:0 (1:0) - "ЛАСК"
"Аполлон" - 4:0 (0:0) - "Динамо Брест"
"РБ Лейпциг" - 3:1 (1:0) - "Университатя"
"Хапоэль Б-Ш" - 2:2 (1:2) - "АПОЕЛ"
"Шериф" - 1:0 (0:0) - "Валюр"
"Легия" - 1:2 (1:1) - "Дюделанж"
"ТНС" - 0:2 (0:2) - "Мидтъюлланд"
"Алашкерт" - 0:2 (0:1) - "ЧФР Клуж"
"Витесс" - 0:1 (0:0) - "Базель"
"Спартак Ю" - 0:1 (0:0) - "Судува"
"Лудогорец" - 1:0 (1:0) - "Зриньски"
"Торпедо Кутаиси" - 5:2 (4:1) - "Кукеси"
"Олимпия Любляна" - 3:0 (1:0) - "ХИК"
"Штурм" - 0:2 (0:0) - "АЕК Ларнака"
"Корк Сити" - 0:2 (0:2) - "Русенборг"

Читайте также: "Динамо" и "Славия" в Праге сыграли вничью

Ответные матчи состоялся 16 августа.

Читайте также
"Реал Мадрид" - "Ливерпуль": финал Лиги чемпионов онлайн 26.05.2018Триумф на Паралимпиаде: как это было и сколько заплатят чемпионам 19.09.2016
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: футбол, Лига Европы, динамо минск, зенит
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
"Динамо" и "Славия" в Праге сыграли вничью
Спорт "Динамо" и "Славия" в Праге сыграли вничью
Шовковский может войти в тренерский штаб сборной Украины - СМИ
Спорт Шовковский может войти в тренерский штаб сборной Украины - СМИ
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 