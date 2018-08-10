Футбол: ничья "Зари", поражение "Мариуполя" и разгром "Зенита"

Фото: dinamo-minsk.by

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Больше всего голов вчера в Лиге Европы наколотили в Грузии, где местный клуб "Торпедо Кутаиси" пропустил два мяча, на которые ответил пятью - 5:2

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Вчера, 9 августа, состоялись первые матчи третьего раунда отбора Лиги Европы. Команды из Украины сыграли на своем поле: "Заря" свела к ничьей 1:1 поединок с португальской "Брагой", а "Мариуполь" пропустил от "Бордо" три мяча, забив один.

Петербургский "Зенит" крупно - и неожиданно - уступил в гостях минскому "Динамо" со счетом 4:0. Это наибольшее поражение клуба в еврокубках с 1989 года. Как пишет Радыё Свабода, перед матчем фанаты "Зенита" устроили массовое шествие по Минску, жгли файеры, скандировали "Мусора — дебилы, а ваш клуб — г*вно" и "выбрасывали руку в нацистском приветствии".

Главный тренер россиян Сергей Семак уже заявил, что команда может постараться забить дома пять голов и не пропустить. Перед ответной игрой в Санкт-Петербурге "Динамо" в воскресенье проведет матч 1/8 финала Кубка Беларуси против ФК "Минск".

В то же время другой белорусский клуб, "Динамо Брест", на выезде разгромно проиграл кипрскому "Аполлону" с тем же счетом 0:4.

Также из неожиданного: словацкий "Тренчин" закатил в ворота голландского "Фейеноорда" такое же количество мячей - четыре: 4:0.

Результаты всех встреч:

"Мариуполь" - 1:3 (1:2) - "Бордо"

Голы: Мишнев, 7 (1:0), Лаборде, 33 (1:1) и 37 (1:2), Тчуамени, 49 (1:3)

"Заря" - 1:1 (0:0) - "Брага"

Голы: Орта, 69 (0:1), Караваев, 72 (1:1)

"Динамо Минск" - 4:0 (3:0) - "Зенит"

"Сарпсборг" - 1:1 (0:0) - "Риека"

"Истанбул ББ" - 0:0 (0:0) - "Бернли"

"Хапоэль Хайфа" - 1:4 (1:2) - "Аталанта"

"Генк" - 2:0 (1:0) - "Лех"

"Нордшелланд" - 1:2 (0:1) - "Партизан"

"Хиберниан" - 0:0 (0:0) - "Мольде"

"Хайдук Сплит" - 0:0 (0:0) - "Стяуа"

"Севилья" - 1:0 (1:0) - "Жальгирис"

"Сигма" - 2:0 (1:0) - "Кайрат"

"Слован Б" - 2:1 (1:1) - "Рапид Вена"

"ЦСКА София" - 1:2 (1:0) - "Копенгаген"

"Олимпиакос" - 4:0 (3:0) - "Люцерн"

"Рейнджерс" - 3:1 (1:1) - "Марибор"

"Тренчин" - 4:0 (3:0) - "Фейеноорд"

"Ягеллония" - 0:1 (0:0) - "Гент"

"Спартак Суботица" - 0:2 (0:1) - "Брондбю"

"Уфа" - 2:1 (1:0) - "Прогрес"

"Бешикташ" - 1:0 (1:0) - "ЛАСК"

"Аполлон" - 4:0 (0:0) - "Динамо Брест"

"РБ Лейпциг" - 3:1 (1:0) - "Университатя"

"Хапоэль Б-Ш" - 2:2 (1:2) - "АПОЕЛ"

"Шериф" - 1:0 (0:0) - "Валюр"

"Легия" - 1:2 (1:1) - "Дюделанж"

"ТНС" - 0:2 (0:2) - "Мидтъюлланд"

"Алашкерт" - 0:2 (0:1) - "ЧФР Клуж"

"Витесс" - 0:1 (0:0) - "Базель"

"Спартак Ю" - 0:1 (0:0) - "Судува"

"Лудогорец" - 1:0 (1:0) - "Зриньски"

"Торпедо Кутаиси" - 5:2 (4:1) - "Кукеси"

"Олимпия Любляна" - 3:0 (1:0) - "ХИК"

"Штурм" - 0:2 (0:0) - "АЕК Ларнака"

"Корк Сити" - 0:2 (0:2) - "Русенборг"

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Ответные матчи состоялся 16 августа.