Футбол: воскресные матчи УПЛ с одинаковым счетом - видео голов

Фото: УПЛ

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Сегодня встретились: "Александрия" — "Арсенал-Киев", "Карпаты" — "Заря" и "Черноморец" — "Десна"

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В воскресенье, 12 августа, состоялись три матча четвертого тура чемпионата Украины по футболу.

Сегодня встретились на поле: "Александрия" — "Арсенал-Киев", "Карпаты" — "Заря" и "Черноморец" — "Десна".

"Александрия" выиграла четвертый матч подряд на старте сезона. На своем поле команда с минимальным преимуществом обыграла "Арсенал-Киев". Единственный гол в матче забил Андрей Цуриков на 58-й минуте.

Суммарно с прошлым сезоном Александрия не проигрывает уже на протяжении 16-ти матчей подряд.

"Александрия" — "Арсенал-Киев" 1:0

Голы: Цуриков, 58.

"Александрия": Панькив — Пашаев, Бондаренко, Шендрик, Цуриков — Довгий, Запорожан — Полярус (Протасов, 56), Грицук (Ковалец, 65), Задерака — А. Ситало (Пономарь, 81).

"Арсенал-Киев": С. Ситало — Николич (Карась, 46), Пирис, Балта, Дубинчак — Евтоски, Ориховский (Доронин, 79) — Бушман (Семенюк, 65), Кертис, Лола – Алексеев.

Предупреждения: Запорожан, Шендрик, Пономарь, Довгий — Кертис, Ориховский, Пирис.

Луганская "Заря" в напряженном матче на выезде одолела "Карпаты". Игроки сражались на равных, но решающим стал единственный гол, забитый Игорем Харатиным на 76-й минуте.

"Карпаты" — "Заря" 0:1

Гол: Харатин, 76.

"Карпаты": Кучинский — Мирошниченко, Федецкий, Мехремич, Лебеденко — Вербный, Гуцуляк — Мякушко (Сикан, 84), Ди Франко (Мендес, 78), Карраскаль (Варгас, 59) — Швед.

"Заря": Махарадзе — Тымчик, Вернидуб, Сваток, Михайличенко — Силас (Прийма, 49), Харатин — Караваев, Леднев (Кочергин, 63), Хомченовский — Рафаэль (Лунев, 85).

Предупреждения: Мендес, Лебеденко — Сваток, Михайличенко, Хомченовский.

В последнем матче игрового дня "Черноморец" второй раз дом обыграл черниговскую "Десну". В этой встрече, как и в двух предыдущих, голы забивал Евгений Смирнов.

"Черноморец" — "Десна" 1:0

Гол: Смирнов, 72.

"Черноморец": Литовченко — Романюк, Рыжук, Грачев, Трубочкин — Савченко (Мусолитин, 85), Смирнов — Татарков (Леонов, 90+1), Бабенко, Чорний — Диденко (Шторгин, 74).

"Десна": Паст — Люлька (Банасевич, 54), Гитченко, Братков, Мостовой — А. Фаворов (Коберидзе, 82), Огиря — Д. Фаворов, Хлебас, Кисиль (Старенький, 67) – Филиппов.

Турнирная таблица выглядит следующим образом:

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9 августа состоялись первые матчи третьего раунда отбора Лиги Европы. Команды из Украины сыграли на своем поле: "Заря" свела к ничьей 1:1 поединок с португальской "Брагой", а "Мариуполь" пропустил от "Бордо" три мяча, забив один.