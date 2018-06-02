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02.06.2018, 01:04

Футболист из Украины покинул польский клуб

Футболист из Украины покинул польский клуб - Фото
Алексей Хобленко (фото - www.lechpoznan.pl)

"Лех" не выкупил Хобленко, который играл за команду на правах аренды

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Польский футбольный клуб "Лех" из города Познани прекратил сотрудничество с украинским нападающим Алексеем Хобленко. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Согласно сообщению, 24-летний форвард играл за команду последние полгода на правах аренды с правом последующего выкупа на три года, но "Лех" не стал приобретать футболиста за 300 тысяч евро.

Права на Хобленко принадлежат одесскому "Черноморцу", который получил за аренду нападающего 100 тысяч евро.

Украинский нападающий провел 11 матчей в составе "Леха", где забил два гола. 

По итогам сезона 2017/18 одесский клуб, в который футболисту придется вернуться, вылетел из УПЛ, уступив в переходных матчах "Полтаве", и продолжит выступления в первой лиге.

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Теги: Познань, польша, футбол, лех, алексей хобленко, польский футбольный клуб
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