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27.06.2018, 19:00

Германия проиграла Южной Корее со счетом 0:2 и вылетела с ЧМ-2018

Германия проиграла Южной Корее со счетом 0:2 и вылетела с ЧМ-2018 - Фото
Фото: Facebook сборной Германии

Действующий чемпион мира по футболу не вышел из группы - Германия едет домой

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Сегодня, 27 июня, сборная Германии, действующий чемпион мира, проиграла сборной Южной Кореи и вместе с ней покинула чемпионат мира по футболу.

Первый тайм прошел без моментов. Первую острую атаку за весь матч провели немцы на 48 минуте. Горецка головой пробил по воротам. Хорошая работа вратаря.

Корейцы моментов особенно не создавали, но и к своим воротам сборную Германии не допускали, по крайней мере, еще минут 20.

На 68 минуте Киммих отпасовал на Гомеса, тот пробил по воротам, неточно. С этого момента началась серия неточных ударов немцев по воротам, которых было около семи. Немцам это не помогло.

На 91 минуте сборная Южной Кореи забила Германии гол. Сначала судья показал офсайд, но потом, посмотрев видеоповтор, засчитал гол.

И на 90+6 минуте Южная Корея забила второй гол, довершив разгром.

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Теги: чм-2018
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