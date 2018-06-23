Германия-Швеция 2:1: победный гол Крооса на ЧМ-2018

Антонио Рюдигер, Тони Кроос (фото - Getty Images

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На последней минуте матча Тони Кроос принес сборной Германии победу над Швецией

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Сегодня, 23 июня, сборная Германии со счетом 2:1 одержала победу над Швецией на чемпионате мира.

С самого начала матча шведы активно атаковали ворота Мануэля Нойера.

На 13 минуте нападающий Маркус Берг пробил, голкипер забрал этот мяч. Через пять минут - снова Берг, на этот раз Германию выручил Жером Боатенг.

18 минута - ответ немцев, бил Йошуа Киммих, вратарь Швеции Робин Ольсен вытащил. В этот же момент судья зафиксировал нарушение против вратаря со стороны Юлиана Дракслера.

20 минута - полузащитнику немцев Себастьяну Руди попали бутсой по лицу и разбили нос. Он покинул поле, вместо него вышел Илкай Гюндоган.

И на 32 минуте нападающий шведов Ула Тойвонен принял мяч, воспользовался ошибкой Тони Крооса и забил Германии гол.

Немцы атаковали в ответ на 40 минуте, но мяч отрикошетил.

В добавочное время немец Антонио Рюдигер нарушил правила. На этом команды разошлись на перерыв.

Второй тайм начался с удара Швеции, который вытащил Нойер.

И на 48 минуте Германия сравняла счет. Полузащитник Марко Ройс забил с подачи Тимо Вернера.

Кроос тут же попытался удвоить результат - мимо, рикошет.

Игра переместилась на шведскую половину поля, немцы воспрянули духом.

51 минуте - удар Томаса Мюллера, мяч прошел в нескольких сантиметрах от ворот.

Через пять-шесть минут Мюллер снова атаковал. На этот раз Швецию выручил Андреас Гранквист, который сыграл на опережение.

61 минута - Киммих сделал хорошую передачу на Ройса, но тот промазал мимо мяча.

65 минута - удар Крооса, выше ворот.

На 68 минуте атаковал Марио Гомес. Он промазал, да и был офсайд в любом случае.

76 минута - штрафной позволил игрокам шведской сборной наконец подойти к немецким воротам. Бил полузащитник Эмиль Форсберг - Нойер был на месте.

На 82 минуте Боатенг получил красную карточку и ушел с поля. Die Mannschaft осталась в меньшинстве. После этого очень грубо против немцев сыграл Форсберг, но судья сделал вид, что ничего серьезного не произошло.

84 минута - штрафной бьет Гранквист. Нойер, как обычно, хорошо сыграл и вытащил мяч.

В последние минуты основного времени шведы чаще оказывались у немецких ворот, Германия нервничала: ничья - не лучший результат для команды.

Тем не менее, на 89 минуте - снова борьба у ворот Ольсена, бил Гомес. Хороший сейв вратаря.

Арбитр добавил пять минут к основному времени. Этим тут же решил воспользоваться Юлиан Брандт, но пробил мимо.

90+4 - Германия заработала штрафной. И Тони Кроос использовал его по полной, отправив мяч в дальний угол. 2:1, Германия выиграла.

Ранее сегодня Бельгия выиграла у Туниса со счетом 5:2, а Мексика обыграла Южную Корею (2:1).

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