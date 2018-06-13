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13.06.2018, 13:55

Главного тренера сборной Испании уволили за день до ЧМ-2018

Главного тренера сборной Испании уволили за день до ЧМ-2018 - Фото
Хулен Лопетеги (фото - twitter.com/julenlopetegui)

Тренер Лопетеги вел переговоры с "Реалом", и испанской футбольной федерации не понравилось, что он им об этом не сообщил

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Главного тренера сборной Испании Хулена Лопетеги уволили за сутки до начала чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает sport.ua.

Королевской испанской футбольной федерации не понравилось, что Лопетеги в обход организации вел переговоры с "Реалом" и получил место тренера, которое должен был занять после чемпионата. 

В федерации сказали, что есть правила поведения, которые должны соблюдаться. Лопетеги имел право вести переговоры, но причиной стало то, что он не сообщил об этом федерации. 

По информации isport.ua, шесть футболистов "Реала", которые входят в состав сборной, знали о том, что Лопетеги возглавит клуб. Когда об этом узнал игрок другого клуба, Лопетеги начал переживать, что новость будет распространятся и сообщил об этом в Реал.

Сейчас есть два главных кандидата на должность главного тренера испанской сборной: экс-тренер "Барселоны" Луис Энрике и бывший тренер "Малаги" Мичел.

12 июня "Реал" неожиданно объявил о том, что в новом сезоне победителя Лиги чемпионов будет тренировать баскский специалист Хулен Лопетеги, который подписал с клубом контракт на три года.

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Теги: тренер, хулен лопетеги, чемпионат мира-2018, сборная испании по футболу
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