Харьковский боксер Гвоздик едет в Канаду на бой с чемпионом мира

Александр Гвоздик (фото - Top Rank)

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Если предложение канадской стороны насчет организации поединка не будет отклонено, титульная встреча в полутяжелом весе состоится в начале ноября

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Команда чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе Адониса Стивенсона победила на промоутерских торгах представителей претендента из Украины Александра Гвоздика и получила, таким образом, право организовать бой. Как пишет Vringe, поединок может состояться 3 ноября в Канаде.

Ставка GYM Promotions была $2,1 млн, тогда как промоутер харьковчанина из Top Rank предложил $1,65 млн. Торги прошли с некоторыми "подозрительными", как пишет источник, моментами.

Если их результаты оставят в силе, за бой возрастной нокаутер Стивенсон (29-1-1, 24 КО) получит $1,365 млн, Гвоздик (15-0, 12 КО) — $735 тысяч.

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Украинский боксер последний по счету поединок провел в марте, без блеска победив по очкам середняка Мехди Амара и завоевав титул "временного" чемпиона WBC; то есть, фактически, статус претендента.