Харлан обошла россиянку и выиграла Кубок мира по фехтованию

Ольга Харлан (фото - facebook.com/olga.kharlan.35)

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Это третья победа для украинки на Кубке мира

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Украинская саблистка Ольга Харлан выиграла в общем зачете Кубке мира-2018. Об этом сообщает портал SportArena.

Согласно сообщению, в итоговой таблице она обошла спортсмену из России Софию Великую и Анну Мартон из Венгрии.

Итоговая таблица Кубка мира была сформирована по итогам чемпионата мира, который сейчас проходит в Китае.

Стоит отметить, что из чемпионата мира Харлан выбыла на стадии стадии 1/16 финала, 24 июля, проиграв китаянке с 35-й строчки мирового рейтинга FIE Яци Шао со счетом 13:15.

Для украинской олимпийской чемпионки это уже третья победа на Кубке мира. В 2013 и 2014 годах Харлан также побеждала в общем зачете турнира.

Ольга Харлан - четырекратная призерка Олимпийских игр. Она завоевала две бронзы в индивидуальной сабле в 2012 и 2016 годах, а также добыла золото и серебро в командной в 2008 и 2016 годах.