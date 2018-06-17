Хорватия-Нигерия 2:0: объятия и второй автогол на ЧМ-2018

Фото: Facebook сборной Хорватии

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Сборная Хорватии вышла вперед благодаря автоголу Этебо, а потом забила Нигерии пенальти

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В матче чемпионата мира по футболу вчера, 16 июня, сборная Хорватии обыграла сборную Нигерии.

Первые 25 минут поединка прошли почти без ударов по воротам. На 30 минуте полузащитник Иван Ракитич грубо сыграл против соперника и получил желтую карточку.

На 33 минуте форвард Андрей Крамарич получил мяч с углового и головой направил его в ногу игрока сборной Нигерии Огенекаро Этебо. Итог - автогол, счет становится 1:0 в пользу Хорватии.

49 минута - опасный удар полузащитника Виктора Мозеса, но безрезультатный.

55 минута - хорват Анте Ребич пробил выше ворот и упустил возможность удвоить результат хорватов.

На 70 минуте арбитр назначил пенальти в ворота Нигерии: Уильям Трост-Эконг в прямом смысле обнял Марио Манджукича в штрафной. В результате полузащитник Лука Модрич уверенно пробил 11-метровый - 2:0 в пользу хорватской команды.

Нигерия на последних минутах пыталась исправить положение: 87 минута - удар отчаяния Этебо. Но тщетно, игра закончилась со счетом 2:0.

До финального свистка хорватский полузащитник Марцело Брозович успел получить желтую карточку за совокупностью нарушений.

Ранее вчера сборная Франции одержала нелегкую победу над командой Австралии (2:1), исландцы сыграли вничью 1:1 с Аргентиной, Дания минимально переиграла Перу.

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