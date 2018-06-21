Хорватия разбила Аргентину со счетом 3:0 на ЧМ-2018

Сегодня, 21 июня, сборная Хорватии по футболу разгромила Аргентину на чемпионате мира. Такое ощущение, что из всей сборной Аргентины на поле был только Лионель Месси.
Хорватия начала атаковать с самого начала. На пятой минуте полузащитник Иван Перишич прорвался и нанес удар в дальний угол ворот, который вратарь Вильфредо Кабальеро отразил.
Через пять минут нападающий Анте Ребич получил мяч, но слишком долго думал, и момент был упущен.
На 13 минуте аргентинец Максимилиано Меса пробил из штрафной по воротам, но его атаку заблокировала защита Хорватии.
С 20 минуты стороны начали все активнее нарушать правила.
21 минута - оборона Аргентины заблокировала удар Марцело Брозовича.
27 минута - полузащитник Энцо Перес ударил по воротам, но гола там не было.
На 33 минуте нападающий Марио Манджукич в падении навесил в дальнюю стойку ворот Кабальеро, тот был на месте.
Конец первого тайма запомнился фолами, грубой игрой и желтыми карточками. Плюс, на добавочной минуте Ребич опять долго думал, что делять с мячом.
Во втором тайме, на 53 минуте, атаковал Серхио Агуэро. Это был первый серьезный момент у сборной Аргентины.
На него сборная Хорватии ответила голом. Вратарь ошибся, а Ребич наконец-то разобрался с мячом.
С 60 минуты ошибки в построении игры Аргентины стали отчетливо видны, команда была разобщенной и растерянной, атаки не удавались, удавались только фолы. Также чувствовалась усталость - похоже, Аргентина рассчитывала быстро забить, причем первой. Вся работа Месси на поле попадала втуне.
На 62 минуте защитник Хорватии оборвал атаку Месси.
64 минута - Перес упускает стопроцентный момент, хорошо против него сыграл вратарь Даниел Субашич.
65 минута - упущенный шанс у Николаса Отаменди.
К 71 минуте игра переместилась на хорватскую половину. Вышедший на замену нападающий Пауло Дибала ударил - мимо.
73 минута - навесил в штрафную Манджукич. Оперативно отреагировала защита Аргентины.
75 минута - неудачный навес Маркоса Акуньи.
И с 80 минуты на поле начало происходить нечто невообразимое. Полузащитник Лука Модрич получил мяч, обошел защиту и отправил его в правый угол ворот. Счет 2:0.
84 минута - Гонсало Игуаин пытается пробить по центру ворот. Хороший сейв хорватского вратаря.
Аргентина начала откровенно грубить, у Хавьера Маскерано и Отаменди совсем сдали нервы.
На 87 минуте полузащитник Иван Ракитич бил штрафной и попал в крестовину. Зато на 91 минуте он попал точно в цель, воспользовавшись ошибкой как вратаря, так и защитой сборной Аргентины в целом.
Это самый неожиданный результат на ЧМ-2018.
Ранее сегодня Австралия и Дания сыграли вничью 1:1, а Франция минимально обыграла Перу.
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