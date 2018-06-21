Хорватия разбила Аргентину со счетом 3:0 на ЧМ-2018

Иван Ракитич, Деян Ловрен (фото - Getty Images)

commenthover

Сборная Хорватии по футболу не оставила камня на камне от команды Аргентины в сегодняшнем матче чемпионата мира

Реклама

Реклама

Сегодня, 21 июня, сборная Хорватии по футболу разгромила Аргентину на чемпионате мира. Такое ощущение, что из всей сборной Аргентины на поле был только Лионель Месси.

Хорватия начала атаковать с самого начала. На пятой минуте полузащитник Иван Перишич прорвался и нанес удар в дальний угол ворот, который вратарь Вильфредо Кабальеро отразил.

Через пять минут нападающий Анте Ребич получил мяч, но слишком долго думал, и момент был упущен.

На 13 минуте аргентинец Максимилиано Меса пробил из штрафной по воротам, но его атаку заблокировала защита Хорватии.

С 20 минуты стороны начали все активнее нарушать правила.

21 минута - оборона Аргентины заблокировала удар Марцело Брозовича.

27 минута - полузащитник Энцо Перес ударил по воротам, но гола там не было.

На 33 минуте нападающий Марио Манджукич в падении навесил в дальнюю стойку ворот Кабальеро, тот был на месте.

Конец первого тайма запомнился фолами, грубой игрой и желтыми карточками. Плюс, на добавочной минуте Ребич опять долго думал, что делять с мячом.

Во втором тайме, на 53 минуте, атаковал Серхио Агуэро. Это был первый серьезный момент у сборной Аргентины.

На него сборная Хорватии ответила голом. Вратарь ошибся, а Ребич наконец-то разобрался с мячом.

С 60 минуты ошибки в построении игры Аргентины стали отчетливо видны, команда была разобщенной и растерянной, атаки не удавались, удавались только фолы. Также чувствовалась усталость - похоже, Аргентина рассчитывала быстро забить, причем первой. Вся работа Месси на поле попадала втуне.

На 62 минуте защитник Хорватии оборвал атаку Месси.

64 минута - Перес упускает стопроцентный момент, хорошо против него сыграл вратарь Даниел Субашич.

65 минута - упущенный шанс у Николаса Отаменди.

К 71 минуте игра переместилась на хорватскую половину. Вышедший на замену нападающий Пауло Дибала ударил - мимо.

73 минута - навесил в штрафную Манджукич. Оперативно отреагировала защита Аргентины.

75 минута - неудачный навес Маркоса Акуньи.

И с 80 минуты на поле начало происходить нечто невообразимое. Полузащитник Лука Модрич получил мяч, обошел защиту и отправил его в правый угол ворот. Счет 2:0.

84 минута - Гонсало Игуаин пытается пробить по центру ворот. Хороший сейв хорватского вратаря.

Аргентина начала откровенно грубить, у Хавьера Маскерано и Отаменди совсем сдали нервы.

На 87 минуте полузащитник Иван Ракитич бил штрафной и попал в крестовину. Зато на 91 минуте он попал точно в цель, воспользовавшись ошибкой как вратаря, так и защитой сборной Аргентины в целом.

Это самый неожиданный результат на ЧМ-2018.

Ранее сегодня Австралия и Дания сыграли вничью 1:1, а Франция минимально обыграла Перу.

Читайте также - ЧМ-2018: расписание чемпионата мира по футболу