IAAF сохранила запрет на выступления российских спортсменов

Руководящий орган мировой легкой атлетики, Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF), сохраняет связанный с допинговыми нарушениями запрет на выступления российских спортсменов, но позволяет некоторым из них соревноваться в статусе "нейтральных атлетов". Об этом сообщает Радио Свобода.
Решение объявлено за 10 дней до старта чемпионата Европы в Берлине.
"Совет IAAF единогласно принял резолюцию о том, что в это время не будут восстановлены полномочия Российской Федерации легкой атлетики", - сказал Руне Андерсен, возглавляющий подразделение IAAF по решению российского вопроса.
В то же время он отметил прогресс российской стороны по ряду вопросов. Еще двое российских спортсменов выполнили критерии соответствия, чтобы получить возможность в этом году выступать на международных соревнованиях как нейтральные атлеты.
Полномочия российской федерации как члена IAAF приостановлены с ноября 2015 года, после обнаружения широкомасштабной и поддерживаемой государством допинговой программы.
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