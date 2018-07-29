Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
29.07.2018, 09:35

IAAF сохранила запрет на выступления российских спортсменов

IAAF сохранила запрет на выступления российских спортсменов - Фото
Фото: Facebook ассоциации

Международная ассоциация легкоатлетических федераций сохраняет запрет на выступления российских спортсменов из-за допинга

Реклама
Реклама

Руководящий орган мировой легкой атлетики, Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF), сохраняет связанный с допинговыми нарушениями запрет на выступления российских спортсменов, но позволяет некоторым из них соревноваться в статусе "нейтральных атлетов". Об этом сообщает Радио Свобода.

Решение объявлено за 10 дней до старта чемпионата Европы в Берлине.

"Совет IAAF единогласно принял резолюцию о том, что в это время не будут восстановлены полномочия Российской Федерации легкой атлетики", - сказал Руне Андерсен, возглавляющий подразделение IAAF по решению российского вопроса.

В то же время он отметил прогресс российской стороны по ряду вопросов. Еще двое российских спортсменов выполнили критерии соответствия, чтобы получить возможность в этом году выступать на международных соревнованиях как нейтральные атлеты.

Полномочия российской федерации как члена IAAF приостановлены с ноября 2015 года, после обнаружения широкомасштабной и поддерживаемой государством допинговой программы.

Официальные талисманы летних Олимпийских и Паралимпийских игр, которые пройдут в 2020 году в Японии, получили имена Мирайтова и Сомейти.

Читайте также
"Реал Мадрид" - "Ливерпуль": финал Лиги чемпионов онлайн 26.05.2018Триумф на Паралимпиаде: как это было и сколько заплатят чемпионам 19.09.2016
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: Россия, спорт, IAAF, допинг
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Конгресс США затормозил разработку новых санкций против России
Экономика Конгресс США затормозил разработку новых санкций против России
Украина ведет переговоры о санкциях против черноморских портов РФ
Транспорт Украина ведет переговоры о санкциях против черноморских портов РФ
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 