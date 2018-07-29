IAAF сохранила запрет на выступления российских спортсменов

Фото: Facebook ассоциации

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Международная ассоциация легкоатлетических федераций сохраняет запрет на выступления российских спортсменов из-за допинга

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Руководящий орган мировой легкой атлетики, Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF), сохраняет связанный с допинговыми нарушениями запрет на выступления российских спортсменов, но позволяет некоторым из них соревноваться в статусе "нейтральных атлетов". Об этом сообщает Радио Свобода.

Решение объявлено за 10 дней до старта чемпионата Европы в Берлине.

"Совет IAAF единогласно принял резолюцию о том, что в это время не будут восстановлены полномочия Российской Федерации легкой атлетики", - сказал Руне Андерсен, возглавляющий подразделение IAAF по решению российского вопроса.

В то же время он отметил прогресс российской стороны по ряду вопросов. Еще двое российских спортсменов выполнили критерии соответствия, чтобы получить возможность в этом году выступать на международных соревнованиях как нейтральные атлеты.

Полномочия российской федерации как члена IAAF приостановлены с ноября 2015 года, после обнаружения широкомасштабной и поддерживаемой государством допинговой программы.

Официальные талисманы летних Олимпийских и Паралимпийских игр, которые пройдут в 2020 году в Японии, получили имена Мирайтова и Сомейти.