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16.06.2018, 18:25

Исландия-Аргентина 1:1: викинги опять стали футбольной сенсацией

Исландия-Аргентина 1:1: викинги опять стали футбольной сенсацией - Фото
Ханнес Халльдорссон (фото - Getty Images)

На чемпионате мира по футболу сборна Аргентины не смогла пройти через оборону Исландии, а Лионель Месси не забил пенальти

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Самый яркий на данный момент матч в чемпионате мира по футболу сыграли сегодня, 16 июня, сборные Исландии и Аргентины. Игра практически сразу превратилась в поединок между вратарем северян Ханнесом Халльдорссоном и капитаном аргентинской команды Лионелем Месси.

Для Исландии это первый чемпионат мира. В 2016 году эта сборная стала открытием чемпионата Европы, дойдя до четвертьфинала.

На 18 минуте Месси нанес удар с линии штрафной площадки в левый угол ворот, на что мгновенно отреагировал Хальдорссон.

Уже на следующей минуте аргентинец Серхио Агуэро открыл счет, но на 23 минуте исландцы его сравняли. Гол забил Альфред Финнбогасон.

На минуте опасно пробила Аргентина с углового, но мяч попал в стойку.

На 41 минуте - второй отличный сейв Хальдорссона: мяч от Месси прилетел ему прямо в руки.

В конце первого тайма игра переместилась к аргентинским воротам; опасно пробил Рагнар Сигурдссон, но мимо.

Второй тайм начался активно - с атаки Николаса Отаменди на 48 минуте, который пробил с углового слишком высоко.

На 59 минуте Банега попытался пробить с 25 метров. Защитник Йохан Гундмундссон принял удар на себя и получил травму. Буквально через три минуты он покинул поле.

64 минута стала настоящей сенсацией матча и, наверное, останется одной из сенсаций чемпионата. Хердур Магнуссон нарушил правила и арбитр назначил пенальти в ворота Исландии. К мячу вышел Лионель Месси - и не забил. Хальдорссон великолепно сыграл.

Этот момент определил исход поединка, который теперь велся на исландской половине. На последних 2-3 минутах вратарь викингов отразил две серьезные атаки сборной Аргентины. К тому же, команда Месси практически не могла пробиться через оборону исландцев.

К основному времени судья добавил пять минут, но аргентинцы так и не одолели "исландскую стену", а Месси на последних секундах пробил со штрафного, но выше ворот. Ничья, 1:1.

Ранее сегодня сборная Франции одержала нелегкую победу над командой Австралии, счет 2:1.

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Теги: спорт, Исландия, футбол, Лионель Месси, чм-2018, Аргентина
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