Испания с трудом выиграла у Ирана со счетом 1:0 на ЧМ-2018

Диего Коста (фото - Getty Images)

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Иранцы самоотверженно боролись со сборной Испании до последних секунд матча

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Сегодня, 20 июня, сборные Испании и Ирана провели непростой матч. Для испанской команды он был непростой, потому что она явно не ожидала такой игры от Ирана.

В первом тайме голов не было. Испании никак не удавалось сломить оборону иранской сборной. Иран атаковал, но неудачно.

На второй минуте на поле оказался капитан испанцев Серхио Рамос, изображая травму.

На третьей минуте Диего Коста получил мяч от Иско и направил его в ворота. Вратарь иранцев Алиреза Бейранванд выбил кулаком.

Пятая минута - стандарт для Ирана. Неточно.

На 13 минуте иранская защита заблокировала атаку Рамоса. Затем на 16 минуте Рамос отдал мяч нападающему Лукасу Васкесу, тот как раз входил в штрафную. Вратарь Ирана его переиграл.

Хороший момент был на 30-31 минутах у испанца Андреса Иньесты, но мяч с его подачи не дошел до центра.

На 42 минуте сборная Ирана отразила удар Иско. Судья добавил три минуты к основному времени, но ничего интересного на поле больше не происходило.

Первый серьезный момент был создан на 53 минуте, и создали его иранцы. Нападающий Карим Ансарифард с лета пробил. Мяч пролетел в нескольких сантиметрах от штанги.

Уже через минуту Коста, который получил мяч от Иньесты, развернулся и забил в угол. Испания вырвалась вперед.

Иран, похоже, это только подстегнуло. Сначала на 60 минуте нападющий Мехди Тареми пробил головой, но неточно, а на 62-й мяч оказался в воротах Давида де Хеа. Однако гол не был засчитан - офсайд.

На 70 минуте испанцы попытались в буквальном смысле ногами затолкать мяч в ворота Ирана, не особо разбирая, где мяч, а где лежащий с ним на траве голкипер.

76 минута - атака Сердара Азмуна. Через минуту Испания заработала штрафной, который пробивал Иско - и попал в стенку.

На 82 минуте очень красивый пас между ног у Жерара Пике отдал Вахид Амири. Его принял Тареми, но пробил выше ворот.

До последних секунд Иран продолжал атаковать. Один из игроков, подавая аут, поцеловая мяч и кувыркнулся с ним в воздухе.

На 92 минуте Испания получила возможность пробить со стандарта, но Иско снова ошибся. Тем не менее, его команда выиграла матч и теперь имеет в своей группе равное количество очков со сборной Португалии.

Для иранцев все решится в игре с теми же португальцами.

Ранее сегодня Португалия обыграла Марокко, а Уругвай - Саудовскую Аравию. Оба матча закончились со счетом 1:0.

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