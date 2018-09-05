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05.09.2018, 11:19

Изгнание за "Слава Украине": Вукоевича вернули в сборную Хорватии

Изгнание за "Слава Украине": Вукоевича вернули в сборную Хорватии - Фото
Огнен Вукоевич и Домагой Вида (фото - Pinterest) Фото: Огнен Вукоевич и Домагой Вида (фото - Pinterest)

Огнен Вукоевич был отстранен от работы в тренерском штабе сборной Хорватии за фразу "Слава Украине" и посвящения победы над РФ динамовцам на ЧМ-2018

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Бывший полузащитник киевского "Динамо" Огнен Вукоевич, который сейчас работает в клубе менеджером-селекционером, вернулся в тренерский штаб сборной Хорватии после отстранения на ЧМ-2018 в РФ за фразу на видео "Слава Украине". Об этом в Facebook написал заместитель главного редактора еженедельника Футбол Андрей Шахов.

По его словам, главный тренер хорватов Златко Далич попросил Вукоевича вернуться в сборную, поскольку ему очень нравилась его работа по изучению соперников.

Он отметил, что президент ФК "Динамо" Игорь Суркис отпустил своего селекционера, "понимая, что такой опыт бесценен".

"Вуко обещает быть в Киеве на игре с "Астаной". Удачи тебе, Огнен", - написал он.

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Вукоевич на тренировке хорватской сборной (фото - twitter.com/HNS_CFF)

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7 июля 2018 года Хорватия выиграла у РФ в четвертьфинале ЧМ-2018 по футболу. Домагой Вида (вместе с Огненом Вукоевичем) после этого на камеру заявил "Слава Украине! Давай-давай!". ФИФА назвала это "неспортивным" и "политическим" заявлением, угрожала дисквалифицировать Виду. Хорватская федерация исключила из делегации только Вукоевича - он был помощником тренера. Позднее ФИФА его еще и оштрафовала.

Украинцы поддержали Виду и Вукоевича, организовав онлайн-флэшмоб: люди ставят ФИФА на странице организации в Facebook минимальный рейтинг.

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Теги: футбол, динамо, ФИФА, хорватия, Домагой Вида, слава украине, сборная хорватии, огнен вукоевич, Игорь Суркис, златко далич
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