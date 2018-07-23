Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
23.07.2018, 15:23

Жеребьевка Лиги Европы: луганская "Заря" сыграет с португальцами

Жеребьевка Лиги Европы: луганская "Заря" сыграет с португальцами - Фото
Фото: zarya-lugansk.com

Первые матчи третьего квалификационного раунда состоится 9 августа, а ответные — 16 августа

Реклама
Реклама

В штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка третьего отборочного раунда второго по значимости еврокубка - Лиги Европы сезона 2018/19. Она прошла по новой схеме.

Луганской "Заре" в соперники досталась португальская "Брага".

Появились "путь чемпионов" и "основной путь". В первом сражаются лучшие команды своих стран, которые вылетели из Лиги чемпионов. Во втором - остальные участники.

Джорджо Маркетти провел жеребьевку пяти пар на УЕФА, и трансляция оборвалась:

"Лудогорец" / "Види" - vs - "Зриньски" / "Валлетта"
"Легия" / "Спартак" - vs - "Дюделанж" / "Дрита"
"Сутьеска" / "Алашкерт" - vs - ЧФР / "Мальме"
"Олимпия" / "Крузейдерс" - vs - БАТЭ / ХИК
"Шкендия" / "Шериф" - vs - "Санта-Колома" / "Валюр".

Жеребьевка основного пути началась через полчаса:

"Заря" - "Брага"
"Железничар" / "Аполлон" Лимасол - "Динамо" Брест / "Артомитос"
Б-36 / "Бешикташ" - ЛАСК / "Лиллестрём"
"УФА" / "Домжале" - "Гонвед" / "Прогрес"
"РБ Лейпциг" / "Хэкен" - "У Крайова"
"Спартак" Суботица / "Спарта" Прага - "Брондбю"
"Ягеллония" / "Риу Аве" - "Гент"
"Истанбул Башакшехир" - "Абердин" / "Бернли"
"Нордшелланд" / АИК - "Партизан" / "Тракай"
"Бальцан" / "Слован" Братислава - "Рапид"
"Гурник" / "Тренчин" - "Фейеноорд"
"Санкт-Галлен" / "Сарпсборг" - "Риека"
"Вииторул" / "Витесс" - ПАОК / "Базель"
"Сигма" - "Кайрат" / "Алкмаар"
"Осиек" / "Рейнджерс" - "Чихура" / "Марибор"
"Аякс" / "Штурм" - "Дандолк" / АЕК Ларнака
"Генк" / "Фола" - "Шахтёр" Солигорск / "Лех"
"Севилья" / "Уйпешт" - "Жальгирис" / "Вадуц"
"Олимпиакос" - "Люцерн"
"Дунайска Стреда" / "Динамо" Минск - "Зенит"
"Хапоэль" Хайфа / "Хабнарфьордюр" - "Аталанта" / "Сараево"
"Хайдук" / "Славия" София - "Рудар" Веленье / "Стяуа"
ЦСКА София / "Адмира" - "Стяьрнан" / "Копенгаген"
"Тобол" / "Пюник" - "Маккаби" Тель-Авив / "Раднички"
"Хиберниан" / "Астерас" - "Мольде" / "Лячи"
"Юргорден" / "Мариуполь" - "Вентспилс" / "Бордо"

Читайте также: Жеребьевка Лиги чемпионов: киевское Динамо отправится в Прагу

Ранее в ЛЕ напрямую попали 17 команд: "Вильярреал", "Бетис", "Байер", "Айнтрахт", "Челси", "Арсенал", "Лацио", "Милан", "Марсель", "Ренн", "Краснодар", "Авеш", "Ворскла", "Андерлехт", "Акхисар", "Яблонец и "Цюрих".

После квалификаций Лиги Европы (13 мест) и Лиги чемпионов (18), в основную сетку попадет еще 31 клуб.

В групповом турнире ЛЕ сыграют 48 клубов: по четыре команды в 12 группах.

Групповой этап разыграют 31 августа, а первый тур состоится 20 сентября.

Читайте также
"Реал Мадрид" - "Ливерпуль": финал Лиги чемпионов онлайн 26.05.2018Триумф на Паралимпиаде: как это было и сколько заплатят чемпионам 19.09.2016
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: футбол, Лига Европы, мариуполь, жереьевка, заря луганск, ворскла полтава
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Жеребьевка Лиги чемпионов: киевское Динамо отправится в Прагу
Спорт Жеребьевка Лиги чемпионов: киевское Динамо отправится в Прагу
Месут Озил уходит из сборной Германии из-за расизма
Спорт Месут Озил уходит из сборной Германии из-за расизма
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 