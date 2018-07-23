Жеребьевка Лиги Европы: луганская "Заря" сыграет с португальцами

В штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка третьего отборочного раунда второго по значимости еврокубка - Лиги Европы сезона 2018/19. Она прошла по новой схеме.
Луганской "Заре" в соперники досталась португальская "Брага".
Появились "путь чемпионов" и "основной путь". В первом сражаются лучшие команды своих стран, которые вылетели из Лиги чемпионов. Во втором - остальные участники.
Джорджо Маркетти провел жеребьевку пяти пар на УЕФА, и трансляция оборвалась:
"Лудогорец" / "Види" - vs - "Зриньски" / "Валлетта"
"Легия" / "Спартак" - vs - "Дюделанж" / "Дрита"
"Сутьеска" / "Алашкерт" - vs - ЧФР / "Мальме"
"Олимпия" / "Крузейдерс" - vs - БАТЭ / ХИК
"Шкендия" / "Шериф" - vs - "Санта-Колома" / "Валюр".
Жеребьевка основного пути началась через полчаса:
"Заря" - "Брага"
"Железничар" / "Аполлон" Лимасол - "Динамо" Брест / "Артомитос"
Б-36 / "Бешикташ" - ЛАСК / "Лиллестрём"
"УФА" / "Домжале" - "Гонвед" / "Прогрес"
"РБ Лейпциг" / "Хэкен" - "У Крайова"
"Спартак" Суботица / "Спарта" Прага - "Брондбю"
"Ягеллония" / "Риу Аве" - "Гент"
"Истанбул Башакшехир" - "Абердин" / "Бернли"
"Нордшелланд" / АИК - "Партизан" / "Тракай"
"Бальцан" / "Слован" Братислава - "Рапид"
"Гурник" / "Тренчин" - "Фейеноорд"
"Санкт-Галлен" / "Сарпсборг" - "Риека"
"Вииторул" / "Витесс" - ПАОК / "Базель"
"Сигма" - "Кайрат" / "Алкмаар"
"Осиек" / "Рейнджерс" - "Чихура" / "Марибор"
"Аякс" / "Штурм" - "Дандолк" / АЕК Ларнака
"Генк" / "Фола" - "Шахтёр" Солигорск / "Лех"
"Севилья" / "Уйпешт" - "Жальгирис" / "Вадуц"
"Олимпиакос" - "Люцерн"
"Дунайска Стреда" / "Динамо" Минск - "Зенит"
"Хапоэль" Хайфа / "Хабнарфьордюр" - "Аталанта" / "Сараево"
"Хайдук" / "Славия" София - "Рудар" Веленье / "Стяуа"
ЦСКА София / "Адмира" - "Стяьрнан" / "Копенгаген"
"Тобол" / "Пюник" - "Маккаби" Тель-Авив / "Раднички"
"Хиберниан" / "Астерас" - "Мольде" / "Лячи"
"Юргорден" / "Мариуполь" - "Вентспилс" / "Бордо"
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Ранее в ЛЕ напрямую попали 17 команд: "Вильярреал", "Бетис", "Байер", "Айнтрахт", "Челси", "Арсенал", "Лацио", "Милан", "Марсель", "Ренн", "Краснодар", "Авеш", "Ворскла", "Андерлехт", "Акхисар", "Яблонец и "Цюрих".
После квалификаций Лиги Европы (13 мест) и Лиги чемпионов (18), в основную сетку попадет еще 31 клуб.
В групповом турнире ЛЕ сыграют 48 клубов: по четыре команды в 12 группах.
Групповой этап разыграют 31 августа, а первый тур состоится 20 сентября.