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23.06.2018, 14:10

Капитана "Шахтера" Срну продали в Италию

Капитана "Шахтера" Срну продали в Италию - Фото
Дарио Срна (фото - facebook.com/cagliaricalcio)

В итальянский клуб "Кальяри" Дарио Срна перешел в качестве свободного агента

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Защитник Дарио Срна, ранее 15 лет выступавший за донецкий "Шахтер", перешел в клуб итальянской Серии А "Кальяри". Об этом сообщает официальный сайт "Кальяри"

Контракт 36-летнего футболиста рассчитан на один год с возможностью продления еще на год. В итальянский клуб Срна перешел в качестве свободного агента.

Накануне авторитетный итальянский журналист Джанлука Ди Марцио сообщил о том, что Срна уже прошел медобследование в итальянском клубе.

В донецкой команде Дарио отыграл 15 лет, проведя за это время 536 матчей и забив 49 голов. На счету Срны 26 трофеев в оранжевой футболке, среди которых 10 побед в чемпионате Украины, 7 Кубков Украины, 8 Суперкубков страны и Кубок УЕФА.

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Ранее сообщалось, что ультрас блокировали игроков "Шахтера" и поставили им ультиматум. От "горняков" потребовали перед следующим матчем выйти в футболках в поддержку украинских военных, иначе пригрозили высылкой в Донецк.

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Теги: футбол, футболист, шахтер, Дарио Срна
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