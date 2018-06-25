Кенгуру "заблокировал" ворота на футболе в Австралии - видео

Фото: fotbollskanalen.se

commenthover

Кенгуру выскочил на поле и лег у ворот

Реклама

Реклама

Во время футбольного матча между австралийскими командами Belconnen United Blue Devils и Canberra на поле выбежал кенгуру и "заблокировал" собой ворота. Об этом сообщает NDTV.

Кенгуру перепрыгнул через метровое ограждение и, побегав по полю, лег у ворот.

Согласно сообщению, курьез произошел после первого тайма, когда футболисты ушли в раздевалку.

Отмечается, что работники стадиона пнули ему мяч, однако кенгуру играть с ними не захотел. После этого его прогнали с поля.

Позже животное запрыгнуло на стадион еще раз уже во время второго тайма.

В ноябре 2016 года на YouTube опубликовали видео, как житель Австралии пытается выгнать из своего фургона случайно зашедшего в него кенгуру. Животное упирается, проявляя живой интерес к деталям интерьера фургона.