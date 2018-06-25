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25.06.2018, 12:34

Кенгуру "заблокировал" ворота на футболе в Австралии - видео

Кенгуру "заблокировал" ворота на футболе в Австралии - видео - Фото
Фото: fotbollskanalen.se

Кенгуру выскочил на поле и лег у ворот

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Во время футбольного матча между австралийскими командами Belconnen United Blue Devils и Canberra на поле выбежал кенгуру и "заблокировал" собой ворота. Об этом сообщает NDTV

Кенгуру перепрыгнул через метровое ограждение и, побегав по полю, лег у ворот.

Согласно сообщению, курьез произошел после первого тайма, когда футболисты ушли в раздевалку.

Отмечается, что работники стадиона пнули ему мяч, однако кенгуру играть с ними не захотел. После этого его прогнали с поля.

Позже животное запрыгнуло на стадион еще раз уже во время второго тайма.

В ноябре 2016 года на YouTube опубликовали видео, как житель Австралии пытается выгнать из своего фургона случайно зашедшего в него кенгуру. Животное упирается, проявляя живой интерес к деталям интерьера фургона.

 

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Теги: футбол, Австралия, кенгуру
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