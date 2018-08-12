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12.08.2018, 00:15

Киевский "Арсенал" бесплатно подписал Ебли

Киевский "Арсенал" бесплатно подписал Ебли - Фото
Кертис Ебли (фото - Facebook/FC Arsenal Kyiv)

Французский хавбек Кертис Фабрис Марлон Ебли был свободным агентом и потому достался украинскому клубу бесплатно

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Французский полузащитник Кертис Фабрис Марлон Ебли в качестве свободного агента стал игроком киевского "Арсенала". Об этом сообщает официальный сайт Премьер-лиги.

Хавбек достался украинскому клубу бесплатно, условия его личного контракта не разглашаются. Он уже попал в заявку команды на чемпионат Украины.

21-летний футболист является воспитанником "Нанси", но за основную команду не сыграл ни одного поединка. Последние три года Ебли числился в составе "Бари" U-19.

В прошлом сезоне хавбек выступал на правах аренды за клуб третьего итальянского дивизиона "Ареццо", провел 23 матча и отдал одну голевую передачу.

Ебли получил командную футболку "Арсенала" с номером 78. Играет на позициях центрального и опорного полузащитника.

Фото: Facebook/FC Arsenal Kyiv 

22 июня именитый специалист Фабрицио Раванелли стал главным тренером киевского футбольного клуба "Арсенал", который выступает в Украинской премьер-лиге.

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Теги: футбол, арсенал, футболист, трансфер, хавбек, фк арсенал, арсенал-киев, полузащитник, нанси, бари
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