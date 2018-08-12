Киевский "Арсенал" бесплатно подписал Ебли

Французский полузащитник Кертис Фабрис Марлон Ебли в качестве свободного агента стал игроком киевского "Арсенала". Об этом сообщает официальный сайт Премьер-лиги.
Хавбек достался украинскому клубу бесплатно, условия его личного контракта не разглашаются. Он уже попал в заявку команды на чемпионат Украины.
21-летний футболист является воспитанником "Нанси", но за основную команду не сыграл ни одного поединка. Последние три года Ебли числился в составе "Бари" U-19.
В прошлом сезоне хавбек выступал на правах аренды за клуб третьего итальянского дивизиона "Ареццо", провел 23 матча и отдал одну голевую передачу.
Ебли получил командную футболку "Арсенала" с номером 78. Играет на позициях центрального и опорного полузащитника.
Фото: Facebook/FC Arsenal Kyiv
22 июня именитый специалист Фабрицио Раванелли стал главным тренером киевского футбольного клуба "Арсенал", который выступает в Украинской премьер-лиге.