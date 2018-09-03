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03.09.2018, 10:36

"Кобзон собирает друзей": ультрас "Шахтера" троллят боевиков

"Кобзон собирает друзей": ультрас "Шахтера" троллят боевиков - Фото
Иллюстративное фото: Facebook/Ultras Shakhtar Donetsk

На матче с ФК "Мариуполь" ультрас вывесили баннер с издевкой, посвященный ликвидации Захарченко и тому, что ожидает экс-менеджера их футбольного клуба

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Ультрас "Шахтера", который вынужденно покинул домашнюю базу из-за оккупации Донецка Россией, во время матча с ФК "Мариуполь" (2:0) развернули баннер со словами о ликвидации главаря террористов ДНР Александра Захарченко и о том, какое незавидное будущее ждет его преемника - Дмитрия Трапезникова. Об этом сообщает iSport.ua

Так, во время поединка 7-го тура УПЛ против "Мариуполя" на трибунах стадиона ОСК Металлист вывесили баннер с текстом: "Кобзон продолжает собирать друзей – Синьор Помидор, покупай билет". 

Надпись напоминает о смертях симпатика боевиков Иосифа Кобзона, а также взорванного на его поминках Захарченко.

Кроме этого ультрас намекают на Трапезникова, который заменил последнего в Донецке. Его прозвище "Синьор Помидор", с 2001 по 2005 год он работал менеджером "Шахтера" и занимался налаживанием связей с фанатами. По информации украинских СМИ, был уволен из-за финансовых махинаций, и у фанатов остались очень плохие воспоминания о сотрудничестве с ним.

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Фото: isport.ua

Читайте также: На похороны уничтоженного Захарченко согнали бюджетников: фото

31 августа в результате взрыва в донецком кафе "Сепар" был уничтожен главарь боевиков ДНР Александр Захарченко и ранены еще три человека - два его охранника, один из которых скончался, и "глава минфина ДНР" Александр Тимофеев.

В СБУ считают уничтожение Захарченко "результатом междоусобных войн". Боевики заявили, что задержали подозреваемых. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила в убийстве власть Украины.

Российский пропагандистский ресурс Life со ссылкой на собственные источники в "силовых органах ДНР" сообщил, что в убийстве Захарченко подозревают одного из его охранников.

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Теги: Иосиф Кобзон, Россия, шахтер, Александр Захарченко, ультрас шахтер, ультрас, ликвидация захарченко
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