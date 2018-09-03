"Кобзон собирает друзей": ультрас "Шахтера" троллят боевиков

Ультрас "Шахтера", который вынужденно покинул домашнюю базу из-за оккупации Донецка Россией, во время матча с ФК "Мариуполь" (2:0) развернули баннер со словами о ликвидации главаря террористов ДНР Александра Захарченко и о том, какое незавидное будущее ждет его преемника - Дмитрия Трапезникова. Об этом сообщает iSport.ua.
Так, во время поединка 7-го тура УПЛ против "Мариуполя" на трибунах стадиона ОСК Металлист вывесили баннер с текстом: "Кобзон продолжает собирать друзей – Синьор Помидор, покупай билет".
Надпись напоминает о смертях симпатика боевиков Иосифа Кобзона, а также взорванного на его поминках Захарченко.
Кроме этого ультрас намекают на Трапезникова, который заменил последнего в Донецке. Его прозвище - "Синьор Помидор", с 2001 по 2005 год он работал менеджером "Шахтера" и занимался налаживанием связей с фанатами. По информации украинских СМИ, был уволен из-за финансовых махинаций, и у фанатов остались очень плохие воспоминания о сотрудничестве с ним.
Нажмите на изображение, чтобы увеличить:
Фото: isport.ua
Читайте также: На похороны уничтоженного Захарченко согнали бюджетников: фото
31 августа в результате взрыва в донецком кафе "Сепар" был уничтожен главарь боевиков ДНР Александр Захарченко и ранены еще три человека - два его охранника, один из которых скончался, и "глава минфина ДНР" Александр Тимофеев.
В СБУ считают уничтожение Захарченко "результатом междоусобных войн". Боевики заявили, что задержали подозреваемых. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила в убийстве власть Украины.
Российский пропагандистский ресурс Life со ссылкой на собственные источники в "силовых органах ДНР" сообщил, что в убийстве Захарченко подозревают одного из его охранников.