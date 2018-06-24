Колумбия-Польша 3:0: основные моменты матча ЧМ-2018

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Сборная Польши проиграла колумбийской команде в сегодняшнем матче чемпионата мира по футболу

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Сегодня, 24 июня, сборная Колумбии по футболу разбила команду Польши. Матч закончился со счетом 3:0, два мяча колумбийцы забили во втором тайме.

В начале игры была заминка - защитнику Яну Беднареку потребовалась медицинская помощь, но он вернулся в игру.

Восьмая минута - нападающий Роберт Левандовски подрезал Хуана Куадрадо; штрафной для Колумбии. Бил его полузащитник Хамес Родригес понизу, вратарь Войцех Щенсны вытащил.

На 13 минуте Куадрадо навесил в штрафную, но поляки выбили мяч. Потом Ариас пробил по польским воротам и промазал.

На 22-23 минутах Сантьяго Ариасу тоже не хватило точности. Сначала он прострелил мимо, а затем неудачно отпасовал мяч.

30 минута - полузащитник Абель Агилар не сможет продолжить игру, его забирают на носилках. Вместо него выходит Матеус Урибе.

Более чем за полчаса было матча не ни одного удара по воротам. Но на 36 минуте Куадрадо обошел нескольких поляков в штрафной и ударил - неплохой сейв вратаря.

Но через девять минут ситуация изменилась. Хамес Родригес отдал мяч в штрафную Йерри Мине, который забил Польше гол головой.

После этого игроки сборной Польши ускорились и пошли в атаку, которая ничем не закончилась. Арбитр добавил к основному времени четыре минуты.

Начало второго тайма было за поляками. 47 минута - полузащитник Яцек Горальски отправил было мяч в штрафную, однако колумбийские защитники выбили его. 49 минута - удар Бартоша Брешиньского, но не особо опасный.

52 минута - уже атаковала Колумбия. Радамель Фалькао получил мяч на входе в штрафную, но пробил выше ворот.

59 минута - момент у Левандовски. Опасно, но не результативно: вратарь Давид Оспина заблокировал его удар. Тут же Беднарек получил предупреждение, а потом и полузащитник Петр Зелиньски.

На 68 минуте неплохо пробил Левандовски, но, к сожалению, неудачно - оборона Колумбии заблокировала мяч.

70 минута - Фалькао удваивает счет Колумбии.

И затем Куадрадо на 76 минуте делает счет 3:0. Поляки деморализованы.

На 81 минуте они попытались исправить положение — Колумбию снова выручил Оспина, отличный сейв.

83 минута - Оспина травмирован, ему нужна помощь. Но в игру вернулся. У его сборной к тому моменту закончились замены.

Кстати, колумбийцы за весь матч не получили ни одной желтой карточки, а вот поляки получили достаточно.

Арбитр добавил к основному времени четыре минуты, но счет не изменился. 3:0, Польша проиграла всухую.

Ранее сегодня Англия разбила Сенегал (6:1), а матч между Японией и Сенегалом ззавершился ничьей 2:2.

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