Леброн Джеймс перешел в "Лос-Анджелес Лейкерс" за $154 млн

Американский профессиональный баскетболист Леброн Джеймс подписал четырехлетний контракт стоимостью $154 млн с командой "Лос-Анджелес Лейкерс". Лучший универсальный игрок и крупнейшая звезда баскетбола второй раз покинул клуб "Кливленд Кавальерс", чтобы присоединиться к одной из самых известных франшиз Национальной баскетбольной ассоциации, сообщает Голос Америки со ссылкой на AP.
Джеймс возглавит молодую команду "Лос-Анджелес Лейкерс", которая в ходе перестройки в последние годы уступала другим баскетбольным клубам по уровню мастерства, но теперь, имея в своем составе Джеймса, вероятно, повысит его, пишет СМИ.
Кроме того, Лос-Анджелес предоставляет баскетболисту-мультимиллионеру более внушительную платформу для реализации его деловых и социальных проектов.
Джеймс меняет команду третий раз за последние восемь лет. В 2014 году он вернулся в "Кливленд Кавальерс" после четырех сезонов в "Майами Хит".
Ранее 33-летний баскетболист говорил, что хочет завершить свою карьеру в штате Огайо, где базируются "Кливленд Кавальерс". Благодаря Джеймсу эта команда в 2016 году, после 52-летнего перерыва, стала чемпионом НБА.
В 2015 году всемирно известный производитель спортивной одежды и обуви Nike подписал с Джеймсом пожизненный контракт.