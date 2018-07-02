Леброн Джеймс перешел в "Лос-Анджелес Лейкерс" за $154 млн

Леброн Джеймс (фото - instagram.com/kingjames)

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Знаменитый баскетболист меняет клуб третий раз за последние восемь лет

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Американский профессиональный баскетболист Леброн Джеймс подписал четырехлетний контракт стоимостью $154 млн с командой "Лос-Анджелес Лейкерс". Лучший универсальный игрок и крупнейшая звезда баскетбола второй раз покинул клуб "Кливленд Кавальерс", чтобы присоединиться к одной из самых известных франшиз Национальной баскетбольной ассоциации, сообщает Голос Америки со ссылкой на AP.

Джеймс возглавит молодую команду "Лос-Анджелес Лейкерс", которая в ходе перестройки в последние годы уступала другим баскетбольным клубам по уровню мастерства, но теперь, имея в своем составе Джеймса, вероятно, повысит его, пишет СМИ.

Кроме того, Лос-Анджелес предоставляет баскетболисту-мультимиллионеру более внушительную платформу для реализации его деловых и социальных проектов.

Джеймс меняет команду третий раз за последние восемь лет. В 2014 году он вернулся в "Кливленд Кавальерс" после четырех сезонов в "Майами Хит".

Ранее 33-летний баскетболист говорил, что хочет завершить свою карьеру в штате Огайо, где базируются "Кливленд Кавальерс". Благодаря Джеймсу эта команда в 2016 году, после 52-летнего перерыва, стала чемпионом НБА.

В 2015 году всемирно известный производитель спортивной одежды и обуви Nike подписал с Джеймсом пожизненный контракт.