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02.07.2018, 10:45

Легенда футбола Испании покидает сборную после провала на ЧМ-2018

Легенда футбола Испании покидает сборную после провала на ЧМ-2018 - Фото
Андрес Иньеста (фото - thenational.ae)

Андрес Иньеста объявил, что снимает футболку национальной сборной Испании по футболу

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Полузащитник японского клуба "Виссел Кобе" Андрес Иньеста, а ранее бывший игрок "Барселоны", покидает сборную Испании после провального матча с Россией в 1/8 финала ЧМ-2018, который испанцы проиграли по пенальти. Об этом пишет Marca.

"Сегодня был мой последний матч за сборную Испании. Завершился прекрасный период, и иногда все заканчивается не так, как тебе хочется", - заявил он.

Иньеста сказал, что "хотел играть сегодня, но решения принимает тренер".

"Очень грустно вылетать в 1/8 финала, но мы сделали все, что могли. Не все получилось, это правда, многого не хватило. Сейчас нужно как следует все обдумать. Пожалуй, это самое грустное поражение в моей карьере", - отметил он.

Андрес Иньеста - один из величайших испанских полузащитников своего поколения. 34-летний Иньеста выступал за сборную Испании с 2006 года. В футболке национальной команды он провел 136 матчей, забил 13 мячей и отдал 27 результативных передач, а также становился чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы.

1 июля сборная России по футболу переиграла сборную Испании на чемпионате мира. Победу сборной страны-агрессора принесла серия послематчевых пенальти.

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Теги: Чемпионат мира по футболу, футбол, испания, андрес иньеста, чм-2018, сборная испании
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